Payal Gaming MMS: पायल गेमिंग के समर्थन में आई ये एक्ट्रेस, छलका दर्द; कभी इनका भी लीक हुआ था ‘प्राइवेट वीडियो’

Payal Gaming Private Video Leak: भारत यूट्यूबर पायल गेमिंग आजकल एक प्राइवेट वीडियो की वजह से सुर्खियों में है. एक कथित MMS वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही महिला पायल गेमिंग है. इस दावे से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है, और यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे है. पायल गेमिंग के फैंस भी सामने आए और वीडियो को फेक बताया. इसके बाद पायल गेमिंग ने खुद वायरल MMS वीडियो पर बात की. अब एक मशहूर एक्ट्रेस ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है.

आइए पूरे मामले को समझते है

मशहूर गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग से जुड़े एक कथित प्राइवेट वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. एक MMS वीडियो क्लिप इंटरनेट पर तेज़ी से फैलने लगा और इसके साथ पायल गेमिंग का नाम जोड़ा गया. वायरल वीडियो जो ऑनलाइन तेज़ी से फैल रहा है कथित तौर पर एक महिला को एक आदमी के साथ इंटीमेट पलों में दिखाया गया है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि वीडियो में दिख रही महिला पायल गेमिंग है. मामला तेज़ी से बढ़ा और वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर किया गया है.

इस वायरल MMS वीडियो के बारे में पायल गेमिंग ने सोशल मीडिया पर बात की. उन्होंने साफ किया कि MMS वीडियो में दिख रही महिला वह नहीं है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

It has come to my attention that AI-generated images misusing my identity and a recent photograph I shared on my social media are being circulated online. The creation and circulation of such content without consent is deeply disturbing, unacceptable, and unlawful. It… — Nivetha Thomas (@i_nivethathomas) December 17, 2025

अंजलि अरोड़ा ने कही ये बात

अब एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा ने भी इस मामले पर रिएक्ट किया है. गौरतलब है कि 2022 में अंजलि अरोड़ा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. इस घटना के बारे में अंजलि ने कहा कि लड़कियां ऐसे झूठ का दर्द सालों तक झेलती हैं, जबकि जो लोग इन्हें फैलाते हैं, वे इसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते. एक सोशल मीडिया पोस्ट में अंजलि ने लिखा कि तीन साल पहले, उन्हें एक फेक MMS लीक होने का दर्द झेलना पड़ा था. आज पायल के साथ भी ऐसा ही होते देखकर उन्हें पुरानी दर्दनाक यादें ताजा हो गई. लोगों को एहसास नहीं होता कि उनके रिएक्शन से कितना नुकसान होता है. उनके लिए यह सिर्फ एक मिनट का एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन हमारे लिए यह सालों का दर्द बन जाता है. अंजलि ने कहा कि इन झूठे आरोपों की वजह से उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से निकाल दिया गया था. वह आज भी इसके नतीजे भुगत रही है.

निवेथा थॉमस ने डीपफेक के गलत इस्तेमाल की आलोचना की

इस मामले के सिलसिले में एक तेलुगु एक्ट्रेस ने भी खुलासा किया है कि वह भी AI से बनी डीपफेक तस्वीरों का शिकार हुई हैं, जैसा कि एक्ट्रेस श्रीलीला और यूट्यूबर पायल गेमिंग के साथ हुआ. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया गया है और यूजर्स से ऐसे वीडियो शेयर न करने की अपील की है.