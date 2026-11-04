Home > वायरल > खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा

खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा

Pauri Leopard Attack: देवप्रयाग-पौड़ी मोटरवे पर खांड्यूसैंण के पास एक तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है.  हद तो तब पार हो गई जब इस तेंदुए ने हमले में चार साल की आरुषि की जान ले ली. बताया जा रहा है कि देर शाम जब बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी,

By: Heena Khan | Published: November 4, 2026 8:45:07 AM IST

Pauri Leopard Attack
Pauri Leopard Attack


Pauri Leopard Attack: देवप्रयाग-पौड़ी मोटरवे पर खांड्यूसैंण के पास एक तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है.  हद तो तब पार हो गई जब इस तेंदुए ने हमले में चार साल की आरुषि की जान ले ली. बताया जा रहा है कि देर शाम जब बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी तेंदुए ने उसे दबोच लिया. इतना ही नहीं इस दौरान वो उस पर झपटा और उसे उठाकर ले गया. जिसके बाद सुरक्षा में खलल आने की वजह से गांव वालों ने MLA साहब को निशाना बनाया, दरअसल, उन्हें घेर लिया गया और उनकी गाड़ी पर चढ़ गए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ नारे लगाए.

झाड़ियों में मिली मासूम की लाश 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खांड्यूसैंण के पास वजली गांव में आरुषि अपने घर के आंगन में खेल रही थी. घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला बोल दिया और खींचकर झाड़ियों में ले गया. वहीं कहा जा जा रहा है कि बच्ची के 7 साल के भाई आर्यन ने अपनी आंखों से तेंदुए को अपनी बहन को ले जाते हुए देखा. वहीं इस घटना के बाद परिवार वालों और गांववालों ने शोर मचाया और बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया. जानकारी के मुताबिक आरुषि की बॉडी उसके घर से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों से बरामद की गई है. गांव के बीच आंगन से बच्ची को तेंदुए द्वारा उठाकर ले जाने की घटना ने गांववालों को हैरान कर दिया है. जो घर कुछ देर पहले तक बच्ची की चीखों से गूंज रहा था, अब वहां सिसकियां और मातम छा गया है. 

You Might Be Interested In

Viral Video: बेंगलुरु में दिनदहाड़े महिला से चेन लूटने की कोशिश, चाकू की नोंक पर बनाया बंधक; राहगीरों ने धर दबोचा

MLA पर भड़के गांव वाले 

घटना की जानकारी मिलने पर पौड़ी MLA राजकुमार पोरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी, लेकिन घटना से गुस्साए गांववालों ने MLA को घेर लिया और जमकर विरोध किया. गांववालों का कहना था कि इलाके में काफी समय से तेंदुए घूम रहे हैं. वे हर दिन बच्चों और दूसरे लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे गांववालों का अपने ही गांव में रहना मुश्किल हो गया है.

Tags: home-hero-pos-5Leopard Attack
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026
खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा
खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा
खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा
खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा
खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा