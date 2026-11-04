खेतों में मासूम संग गुलदार की ऐसी हैवानियत, MLA पर भड़क उठे गांव वाले; गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा

Pauri Leopard Attack: देवप्रयाग-पौड़ी मोटरवे पर खांड्यूसैंण के पास एक तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है. हद तो तब पार हो गई जब इस तेंदुए ने हमले में चार साल की आरुषि की जान ले ली. बताया जा रहा है कि देर शाम जब बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी तेंदुए ने उसे दबोच लिया. इतना ही नहीं इस दौरान वो उस पर झपटा और उसे उठाकर ले गया. जिसके बाद सुरक्षा में खलल आने की वजह से गांव वालों ने MLA साहब को निशाना बनाया, दरअसल, उन्हें घेर लिया गया और उनकी गाड़ी पर चढ़ गए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ नारे लगाए.

झाड़ियों में मिली मासूम की लाश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खांड्यूसैंण के पास वजली गांव में आरुषि अपने घर के आंगन में खेल रही थी. घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला बोल दिया और खींचकर झाड़ियों में ले गया. वहीं कहा जा जा रहा है कि बच्ची के 7 साल के भाई आर्यन ने अपनी आंखों से तेंदुए को अपनी बहन को ले जाते हुए देखा. वहीं इस घटना के बाद परिवार वालों और गांववालों ने शोर मचाया और बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया. जानकारी के मुताबिक आरुषि की बॉडी उसके घर से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों से बरामद की गई है. गांव के बीच आंगन से बच्ची को तेंदुए द्वारा उठाकर ले जाने की घटना ने गांववालों को हैरान कर दिया है. जो घर कुछ देर पहले तक बच्ची की चीखों से गूंज रहा था, अब वहां सिसकियां और मातम छा गया है.

पौड़ी में विधायक को बनाया बंधक पौड़ी गढ़वाल के खांड्यूसैंण के पास स्थित वजली गांव में 4 वर्षीय आरुषि घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे घर से घसीटते हुए झाड़ियों की ओर ले गय आरुषि के बगैर भाई 7 वर्षीय आर्यन ने अपनी आंखों के सामने गुलदार को आरुषि पर हमला करते हुए देखा और परिवार को बताया। इसके अलावा आरुषि को उठाने के दौरान गुलदार ने गांव की एक अन्य बालिका पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो समय रहते घर के अंदर चली गई और शोर मचाने लगी। इसके बाद गुलदार वहां से भाग गया। काफी खोजबीन करने के बाद आरुषि का शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे विधायक राजकुमार पौरी आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर जमकर विरोध जताया। — Bhupi Panwar (@askbhupi) November 4, 2026

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MLA पर भड़के गांव वाले

घटना की जानकारी मिलने पर पौड़ी MLA राजकुमार पोरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी, लेकिन घटना से गुस्साए गांववालों ने MLA को घेर लिया और जमकर विरोध किया. गांववालों का कहना था कि इलाके में काफी समय से तेंदुए घूम रहे हैं. वे हर दिन बच्चों और दूसरे लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे गांववालों का अपने ही गांव में रहना मुश्किल हो गया है.