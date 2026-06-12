Home > वायरल > पटना जंक्शन पर व्लॉगर का ‘खतरनाक प्रैंक’, रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!

पटना जंक्शन पर व्लॉगर का ‘खतरनाक प्रैंक’, रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!

ताज्जुब की बात तो यह है कि जब युवक नकली टीटी बनकर राहगीरों से वसूली कर रहा था तब वहां असली टीटी और रेलवे पुलिस भी मौजूद थी

By: Kajal Jain | Published: June 12, 2026 4:01:16 PM IST

पटना जंक्शन पर व्लॉगर का 'खतरनाक प्रैंक', रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!
पटना जंक्शन पर व्लॉगर का 'खतरनाक प्रैंक', रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!


भारतीय रेलवे में नकली टीटीई (Fake TTE/Ticket Examiner)बनकर यात्रियों से अवैध वसूली या धोखाधड़ी करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्लॉगर ने सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए पहले नकली टीटी का लुक क्रिएट किया और टीटी की तरह ही यात्रियों और राहगीरों पर जुर्माना भी लगाया. वीडियो में स्टेशन के ओवरब्रिज पर पुलिस और असली टीटी की उपस्थिति देखी जा सकती है लेकिन वो भी व्लॉगर के लुक से धोखा खा गए और व्लॉगर ने करीब ₹1200 की कमाई कर डाली.

 नकली टीटीई बनकर वसूले पैसे

वायरल वीडियो शिवम गुप्ता नाम के एक व्लॉगर का बताया जा रहा है जो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सफेद कमीज, काले कोट और पैंट वाली टीटीई की वर्दी पहने हुए नजर आ रहा है. व्लॉगर ने अपने आप एक फेक आईडी कार्ड भी रखा हुआ है जिसके दम पर राहगीरों और यात्रियों की टिकट चेक की जा रही हैं. वीडियो की शुरुआत में व्लॉगर बोलता है कि आज मैं देखूंगा कि नकली टीटी बनकर आखिर मैं कितने पैसे कमा सकता हूं. 

You Might Be Interested In

असली टीटी, पुलिस से सामने किए कांड

वीडियो में व्लॉगर शिवम गुप्ता ने अपने आसपास टीटी और रेलवे पुलिस को भी दिखाया है. शुरुआत में व्लॉगर स्टेशन के फूटओवर ब्रिज पर खड़े यात्रियों की टिकट चेक करता है. कुछ यात्रियों के पास वैलिड टिकट थे, जबकि कुछ यात्री बिना टिकट के स्टेशन पर घूम रहे थे.

वीडियो में व्लॉगर कहता नजर आ रहा है कि जिनके पास टिकट नहीं था, मैं उनसे 500 रुपये लेता चला गया. वीडिय के अंत में व्लॉगर ने दिखाया कि सिर्फ आधे घंटे टीटीई बनने की एक्टिंग करके 1200 रुपये कमा लिए हैं.

प्रैंक वीडियो पर रेलवे की कार्रवाई

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग देख चुके हैं. अपनी वायरल टीटीई प्रैंक कम एक्सपेरिमेंट वीडियो को रेलवे के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए बनाया था. लेकिन रेलवे प्रशासन (DRM दानापुर) ने यूजर्स की शिकायत को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कही.

इस मामले में दानापुर के संभागीय रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) के ऑफिशियल हैंडल ने लिखा कि ‘सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है. आगे की सहायता के लिए कृपया अपना संपर्क नंबर साझा करें.’

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ यूजर्स ने रेलवे पुलिस और प्रशासन को टैग करके व्लॉगर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. अन्य यूजर ने लिखा कि ‘क्या एक्शन लेना…इस लड़के ने तो असलियत दिखाई है…असली टीटीई के बावजूद इतने लोग बिना टिकट के क्यों हैं? अगर हैं तो कितनी रिश्वत कमाई…ये सवाल है…अब सवाल उठाने वाले को धर लोगे तो सिस्टम की गंदगी साफ करेगी.’

झारखंड रेल यूजर्स नाम के एक यूजर ने वीडियो को सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा के लिहाज़ से एक गंभीर खतरा बताया. यूजर ने लिखा कि इस तरह के कारनामे यात्रियों को गुमराह कर सकते हैं, विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर जोखिम पैदा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- 4000 EVM Burnt West Bengal: दूसरी मंजिल से सीधे 10वें फ्लोर तक कैसे पहुंची आग?…अलीपुर अग्निकांड से भड़क उठी सियासत, अब फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलेंगे राज़

Tags: fake tteindian railwayIRCTCpatna junctionsocial media viral videoViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शनिवार को भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो...

June 12, 2026

कौन हैं सपना चौधरी के पति?

June 11, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 11, 2026

कौन से फल खाने से कम होगी बालों की समस्या

June 11, 2026

सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?

June 11, 2026

Gym के बिना Hit-Fit रहने का सीक्रेट मंत्र!

June 11, 2026
पटना जंक्शन पर व्लॉगर का ‘खतरनाक प्रैंक’, रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पटना जंक्शन पर व्लॉगर का ‘खतरनाक प्रैंक’, रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!
पटना जंक्शन पर व्लॉगर का ‘खतरनाक प्रैंक’, रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!
पटना जंक्शन पर व्लॉगर का ‘खतरनाक प्रैंक’, रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!
पटना जंक्शन पर व्लॉगर का ‘खतरनाक प्रैंक’, रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!