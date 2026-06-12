पटना जंक्शन पर व्लॉगर का ‘खतरनाक प्रैंक’, रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!

भारतीय रेलवे में नकली टीटीई (Fake TTE/Ticket Examiner)बनकर यात्रियों से अवैध वसूली या धोखाधड़ी करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्लॉगर ने सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए पहले नकली टीटी का लुक क्रिएट किया और टीटी की तरह ही यात्रियों और राहगीरों पर जुर्माना भी लगाया. वीडियो में स्टेशन के ओवरब्रिज पर पुलिस और असली टीटी की उपस्थिति देखी जा सकती है लेकिन वो भी व्लॉगर के लुक से धोखा खा गए और व्लॉगर ने करीब ₹1200 की कमाई कर डाली.

नकली टीटीई बनकर वसूले पैसे

वायरल वीडियो शिवम गुप्ता नाम के एक व्लॉगर का बताया जा रहा है जो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सफेद कमीज, काले कोट और पैंट वाली टीटीई की वर्दी पहने हुए नजर आ रहा है. व्लॉगर ने अपने आप एक फेक आईडी कार्ड भी रखा हुआ है जिसके दम पर राहगीरों और यात्रियों की टिकट चेक की जा रही हैं. वीडियो की शुरुआत में व्लॉगर बोलता है कि आज मैं देखूंगा कि नकली टीटी बनकर आखिर मैं कितने पैसे कमा सकता हूं.

असली टीटी, पुलिस से सामने किए कांड

वीडियो में व्लॉगर शिवम गुप्ता ने अपने आसपास टीटी और रेलवे पुलिस को भी दिखाया है. शुरुआत में व्लॉगर स्टेशन के फूटओवर ब्रिज पर खड़े यात्रियों की टिकट चेक करता है. कुछ यात्रियों के पास वैलिड टिकट थे, जबकि कुछ यात्री बिना टिकट के स्टेशन पर घूम रहे थे.

वीडियो में व्लॉगर कहता नजर आ रहा है कि जिनके पास टिकट नहीं था, मैं उनसे 500 रुपये लेता चला गया. वीडिय के अंत में व्लॉगर ने दिखाया कि सिर्फ आधे घंटे टीटीई बनने की एक्टिंग करके 1200 रुपये कमा लिए हैं.

प्रैंक वीडियो पर रेलवे की कार्रवाई

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग देख चुके हैं. अपनी वायरल टीटीई प्रैंक कम एक्सपेरिमेंट वीडियो को रेलवे के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए बनाया था. लेकिन रेलवे प्रशासन (DRM दानापुर) ने यूजर्स की शिकायत को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कही.

इस मामले में दानापुर के संभागीय रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) के ऑफिशियल हैंडल ने लिखा कि ‘सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है. आगे की सहायता के लिए कृपया अपना संपर्क नंबर साझा करें.’

A boy named Shivam Gupta reportedly dressed up as a TTE and checked passengers’ tickets at Patna Junction just to gain views on social media. This isn’t a prank — it’s impersonation of a public servant and a serious security concern. Such stunts can mislead passengers,… pic.twitter.com/EwnaVpvZr4 — Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) June 10, 2026

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ यूजर्स ने रेलवे पुलिस और प्रशासन को टैग करके व्लॉगर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. अन्य यूजर ने लिखा कि ‘क्या एक्शन लेना…इस लड़के ने तो असलियत दिखाई है…असली टीटीई के बावजूद इतने लोग बिना टिकट के क्यों हैं? अगर हैं तो कितनी रिश्वत कमाई…ये सवाल है…अब सवाल उठाने वाले को धर लोगे तो सिस्टम की गंदगी साफ करेगी.’

झारखंड रेल यूजर्स नाम के एक यूजर ने वीडियो को सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा के लिहाज़ से एक गंभीर खतरा बताया. यूजर ने लिखा कि इस तरह के कारनामे यात्रियों को गुमराह कर सकते हैं, विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर जोखिम पैदा कर सकते हैं.

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