Home > वायरल > ‘सपनों का घर’ देखने वाले थे पति-पत्नी, दरवाजा खुला नहीं कि काल बनकर झपट पड़ा… 90 सेकंड का खौफनाक CCTV; पुलिस ने कसा शिकंजा!

‘सपनों का घर’ देखने वाले थे पति-पत्नी, दरवाजा खुला नहीं कि काल बनकर झपट पड़ा… 90 सेकंड का खौफनाक CCTV; पुलिस ने कसा शिकंजा!

घायल पति-पत्नी को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जहां दर्द से कराह रहे पीड़ित अंकित ने मीडिया को बताया कि वे तो घर के अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे. वह अचानक झपट पड़ा. पति ने रोते हुए कहा कि उनके शरीर पर कई जगह टांके आए हैं और उनकी पत्नी शिफ़ाली के दोनों हाथ और टांगें बुरी तरह जख्मी होने के कारण उनकी गंभीर सर्जरी करनी पड़ी है. पीड़ित दम्पति और उनके परिवार ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने और न्याय की मांग की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए अनीज मंडी थाने में कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे पूछताछ के लिए तलब किया है।

By: Kajal Jain | Published: August 14, 2026 9:57:19 AM IST

'सपनों का घर' देखने वाले थे पति-पत्नी, दरवाजा खुला नहीं कि काल बनकर झपट पड़ा... 90 सेकंड का खौफनाक CCTV; पुलिस ने कसा शिकंजा!
'सपनों का घर' देखने वाले थे पति-पत्नी, दरवाजा खुला नहीं कि काल बनकर झपट पड़ा... 90 सेकंड का खौफनाक CCTV; पुलिस ने कसा शिकंजा!


पंजाब के पटियाला शहर से दिल दहला देने वाली एक ऐसी खौफनाक घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यह मामला घुम्मन नगर इलाके का है जहां किराए पर घर देखने गए एक पति-पत्नी पर एक खूंखार पिटबुल डॉग ने अचानक ऐसा जानलेवा हमला बोल दिया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जब प्रॉपर्टी डीलर के साथ पहुंचे अंकित सभरवाल और उनकी पत्नी शिफाली एक मकान के पास पहुंचे, तो जैसे ही घर का दरवाजा खुला, अंदर से निकले एक आक्रामक पिटबुल ने पहले महिला पर झपट्टा मारकर उसे बुरी तरह से नोंचना शुरू कर दिया. पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहे पति को भी उस पागल कुत्ते ने नहीं बख्शा और उनकी पीठ तथा टांगों को बुरी तरह चबा डाला. डेढ़ मिनट तक चले इस खौफनाक तांडव का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से डंडों के सहारे दोनों की जान बचाई. इस खौफनाक घटना के बाद से शहर में खूंखार कुत्तों को पालने को लेकर भारी आक्रोश और दहशत का माहौल पैदा हो गया है.

दरवाजे पर दस्तक देते ही झपटा पिटबुल

यह पूरी दहला देने वाली घटना मंगलवार शाम की है, जब पटियाला के रहने वाले अंकित सभरवाल और उनकी पत्नी शिफाली एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ घुम्मन नगर में किराए के लिए मकान देखने गए थे. पीड़ित अंकित ने मीडिया को बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने कुत्ते को कोई भी खतरा नहीं पहुंचाया था और वे अभी घर के अंदर भी दाखिल नहीं हुए थे, तभी घर का गेट खुलते ही अंदर से एक खूंखार पिटबुल बाहर आ निकला. बिना किसी उकसावे के उस कुत्ते ने सीधे शिफाली पर हमला कर दिया और उनके दोनों हाथों व पैरों को बुरी तरह से काट खाया. पत्नी की चीख-पुकार सुनकर जब अंकित उन्हें बचाने के लिए आगे आए, तो उस खूंखार जानवर ने उन पर भी हमला कर दिया और उनकी पीठ व टांगों पर गहरे घाव कर दिए.

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डेढ़ मिनट तक नोंचता रहा, डंडों के सहारे बची जान

यह खौफनाक हमला करीब डेढ़ मिनट तक लगातार जारी रहा, जिसका खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे वह आक्रामक कुत्ता लगातार दंपति को नोंच रहा है और वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान एक महिला हाथ में डंडा लेकर बाहर आती है, लेकिन वह कुत्ते को रोक पाने में नाकाम रहती है. इसके बाद आसपास के कुछ और लोग हाथों में डंडे लेकर दौड़कर वहां पहुंचते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद लहूलुहान हालत में दोनों पति-पत्नी को उस पागल कुत्ते के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित बाहर निकालते हैं. इसके तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शिफाली को गंभीर चोटें आने के कारण तुरंत सर्जरी करनी पड़ी.

अस्पताल के बिस्तर पर न्याय की गुहार और पुलिस की कार्रवाई

अस्पताल में इलाज करा रहे पीड़ित अंकित सभरवाल ने दर्द से कराहते हुए मीडियाकर्मियों को बताया कि उनके और उनकी पत्नी के पूरे शरीर पर टांके लगे हैं और उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है, जिन्हें सर्जरी से गुजरना पड़ा है. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में सख्त शिकायत दर्ज कराई. अनाज मंडी थाने के एसएचओ प्रिंसप्रीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है. पुलिस ने अस्पताल जाकर दोनों पीड़ितों के बयान दर्ज किए और लापरवाही से कुत्ते को खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

पटियाला में खूंखार नस्ल के कुत्तों पर लगेगा कड़ा प्रतिबंध

इस दिल दहला देने वाली घटना और लगातार बढ़ते डॉग बाइट के मामलों ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की नींद उड़ा दी है. पटियाला के मेयर कुंदन गोगिया ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए घोषणा की है कि शहर में पिटबुल जैसे खतरनाक और आक्रामक कुत्ते पालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर निगम की आगामी हाउस मीटिंग में एक विशेष प्रस्ताव लाया जाएगा और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा. इसके लिए पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी किसी खौफनाक घटना को रोका जा सके और शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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Tags: Pitbull Attacksocial media viral videoViral News
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