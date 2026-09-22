Home > वायरल > 5 मर्दों संग कमरे में पकड़ी गई पत्नी! अलग ही थी महिला की फेंटसी, पति ने खोया ऐसा आपा; पांचो के सामने किया कांड

5 मर्दों संग कमरे में पकड़ी गई पत्नी! अलग ही थी महिला की फेंटसी, पति ने खोया ऐसा आपा; पांचो के सामने किया कांड

Pati Patni Love Affair: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक शादीशुदा महिला को उसके पति ने एक कमरे में पांच युवकों के साथ पकड़ लिया.

By: Heena Khan | Published: September 22, 2026 9:23:16 AM IST

Pati Patni viral video
Pati Patni viral video


Pati Patni Love Affair: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक शादीशुदा महिला को उसके पति ने एक कमरे में पांच युवकों के साथ पकड़ लिया. वीडियो में महिला के आसपास कुछ युवक खड़े दिखाई दे रहे हैं. दावा है कि पति ने पत्नी को उन युवकों के साथ देखकर अपना आपा खो दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा. हालांकि, यह मामला वास्तव में कहां का है और वीडियो कब का है, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है.

वीडियो में मारपीट करता नजर आया पति

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति महिला के साथ मारपीट कर रहा है. आसपास कुछ युवक खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो पूरी घटना को देखते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं. कुछ पोस्ट में महिला को पांच युवकों के साथ पकड़े जाने की बात कही जा रही है. इसी वजह से वीडियो तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, केवल वीडियो के आधार पर घटना की पूरी सच्चाई और इसमें शामिल लोगों के रिश्ते के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल है.

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वायरल वीडियो की नहीं हुई पुष्टि

इस वायरल वीडियो को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो में दिखाई दे रही घटना का पूरा संदर्भ, स्थान और तारीख सामने नहीं आई है. इसलिए सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को पूरी तरह सच मानना सही नहीं होगा. साथ ही, किसी महिला या अन्य व्यक्ति के बारे में बिना पुष्टि के आरोप लगाना उचित नहीं है. फिलहाल यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और उससे जुड़े दावों पर आधारित है. मामले की वास्तविक जानकारी सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

Tags: crimelove affairviral video
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