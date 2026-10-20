समंदर किनारे रील बनाते रहे पेरेंट्स, उधर मासूम को बहाकर ले जा रही थी तेज लहरें, अगले ही पल... VIDEO में कैद हुई वारदात!

सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने का क्रेज किस हद तक खतरनाक हो चुका है, इसका एक और खौफनाक नजारा इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. बीच किनारे का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें कुछ लापरवाह पेरेंट्स अपने छोटे से बच्चे की जान जोखिम में डालकर इंस्टाग्राम रील बनाने में मग्न नजर आए. गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद एक सतर्क अजनबी ने सही वक्त पर सूझबूझ दिखाते हुए बच्चे को तेज लहरों की चपेट में आने से बचा लिया. इस घटना के सामने आने के बाद से इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और सोशल मीडिया के इस खतरनाक भूत पर तीखी बहस छिड़ गई है.

तेज लहरों में खेलता मासूम, रील बनाते रहे पेरेंट्स

वायरल हो रहे इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को अंदर से झकझोर कर रख दिया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक कपल समंदर के किनारे अपनी सोशल मीडिया रील शूट करने में पूरी तरह खोया हुआ था. इस दौरान वे अपने छोटे से बच्चे की सुरक्षा को पूरी तरह भूल गए और उसे पानी के बिलकुल करीब अकेला छोड़ दिया. जरा सी चूक की वजह से वह मासूम बच्चा समंदर की उठती हुई तेज और खतरनाक लहरों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके माता-पिता कैमरे के फ्रेम और लाइक्स में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी.

अजनबी की सूझबूझ से बची बच्चे की जान

जब बच्चा समंदर की तेज लहरों और खतरनाक धाराओं के करीब पहुंच गया और स्थिति बेकाबू होने लगी, तब वहां मौजूद एक सतर्क नौजवान की नजर उस मासूम पर पड़ी. बिना एक सेकंड भी गंवाए उस शख्स ने पानी में छलांग लगा दी और बच्चे को सुरक्षित बाहर खींच लिया. अगर उस अजनबी ने तुरंत एक्शन न लिया होता, तो तेज लहरें उस बच्चे को अपने साथ बहा ले जातीं और यह एक बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती थी. इस साहसिक कदम के बाद से सोशल मीडिया पर उस नौजवान की जमकर तारीफ हो रही है और लोग उसकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं.

Reel makers should be banned from having children, they must be ostracised from the society https://t.co/CZCmmIkPe5 — Swathi Bellam (@BellamSwathi) October 20, 2026

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा और तीखी प्रतिक्रियाएं

इस दिल दहला देने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद एक्स (ट्विटर) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. यूजर्स ने लापरवाह माता-पिता की जमकर आलोचना की है और कहा है कि ऐसे लोगों को बच्चे पालने का हक तक नहीं होना चाहिए जो अपनी शोहरत के लिए मासूम बच्चों की जान दांव पर लगा देते हैं. कई लोगों ने यहां तक कह डाला कि रील और इंस्टाग्राम का यह अंधा क्रेज आने वाले समय में हमारी पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देगा. लोगों ने डिमांड की है कि बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर कंटेंट बनाने वालों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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