MLA Viral Video: ‘भगवान के नाम पर दे दे’, करोड़ों की संपत्ति वाले MLA का अनोखा अवतार, मुंबई में भिखारी बनकर निकले सड़क पर

Parag Shah Beggar: अपनी बेशुमार दौलत के लिए जाने जाने वाले एक नेता ने अपनी आम पब्लिक इमेज से बिल्कुल अलग रोल में सड़कों पर उतरकर लोगों को हैरान कर दिया है. BJP MLA पराग शाह, जिन्होंने अपने 2024 के चुनावी हलफनामे में 3,383 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति बताई थी, हाल ही में मुंबई के घाटकोपर में भिखारी के कपड़े पहने घूमते हुए देखे गए. शाह के इस अजीब रूप ने तब बहुत उत्सुकता पैदा कर दी जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस अनुभव का एक वीडियो शेयर किया. फुटेज में, MLA अपनी आम दौलत और सिक्योरिटी के बिना, सड़क किनारे बैठे और भिखारी के रूप में समय बिताने का अनुभव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इस अजीब काम के पीछे एक आध्यात्मिक कारण था.

पराग शाह ने भिखारी का वेश क्यों पहना?

शाह ने यह अनुभव चल रहे जैन चातुर्मास के दौरान किया, ऐसा कहा जाता है कि अपने आध्यात्मिक गुरु, नम्रमुनि के मार्गदर्शन में. इस एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर, शाह को एक दिन के लिए भिखारी की ज़िंदगी का अनुभव करने के लिए कहा गया. इसलिए उन्होंने घाटकोपर की सड़कों पर निकलने से पहले अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था, गाड़ियां और दूसरी लग्ज़री चीज़ें एक तरफ रख दीं. सिर्फ़ कॉस्ट्यूम में दिखने के बजाय, शाह ने कई घंटे आस-पास के माहौल का अनुभव ऐसे व्यक्ति के नज़रिए से किया, जो उन आराम के बिना जी रहा है, जिनकी उसे आदत है.

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MLA ने सिक्योरिटी और लग्ज़री पीछे छोड़ी

इस एक्सरसाइज के दौरान, शाह भिखारी के कपड़े पहनकर घाटकोपर में घूमे और सड़क के किनारे बैठकर समय बिताया. वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने बिना भीख मांगे खाना भी खाया. इस अजीब सीन ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा, और कई दर्शकों को यह फुटेज किसी फिल्म के सीन जैसा लगा. सोशल मीडिया पर इसके सर्कुलेशन ने MLA के पर्सनल एक्सपेरिमेंट को उनके चुनाव क्षेत्र से बाहर भी सुर्खियों में ला दिया है.