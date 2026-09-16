मुकेश अंबानी की गणेश पूजा में सोने के खड़ाऊं पहनकर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, वीडियो देखकर जानें सच्चाई

Pandit Dhirendra Krishna Shastri : देशभर में गणेश चतुर्थी त्योहार धूमधाम से मनाया गया. सोमवार (14 सितंबर, 2026) को बप्पा को विदाई दी गई. देश की सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ में भी गणेश पूजा की गई. इस मौके पर बड़ी संख्या में राजनीति, बिजनेस और ग्लैमर की दुनिया से लोग आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है धीरेंद्र शास्त्री की, जिनके सोने के खड़ाऊं ने सबसे ध्यान खींचा. बताया जा रहा है कि वह सोने का खड़ाऊं पहनकर मुकेश अंबानी की गणेश पूजा में पहुंचे थे. वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह खड़ाऊं सोने की नहीं है, बल्कि इसका रंग सोने का है.

कैसे दिख रहे थे धीरेंद्र

मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने भगवा कुर्ता और धोती पहन रखी थी. इसके साथ ही कंधे पर शॉल और पैरों में पारंपरिक खड़ाऊं पहना था. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए दिग्गज लोग भी जमा थे, लेकिन पत्रकारों की नजर धीरेंद्र शास्त्री पर गई. इसके चलते धीरेंद्र शास्त्री का देसी और संत वाला रूप कैमरों में कैद हो गया. वहीं उनके सोने वाले खड़ाऊं पर नजर गई तो पत्रकार भी चौंक गए.

वहीं, सोने के खड़ाऊं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री चर्चा में आ गए. इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटोज शेयर कर यूजर ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए. कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस खड़ाऊं को साधारण बताया तो कुछ ने इस सोने की ही खड़ाऊं बता दिया.

सोने की खड़ाऊं की पुष्टि नहीं

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि दूर से देखने पर बहुत सी चीजें सोना या फिर चांदी जैसी लगती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तस्वीर या वीडियो में किसी वस्तु की चमक देखकर उसे सोना या फिर मान लेना भी ठीक नहीं है. यही वजह है कि धीरेंद्र शास्त्री के खड़ाऊ को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि यह सोने की है या फिर चांदी की या फिर अन्य धातु की.