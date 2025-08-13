Home > वायरल > Pakistan के मशहूर मौलाना ने बताया ‘बिजली का बिल बचाने का वजीफा’, Video देखकर आंख-कान पर नहीं होगा यकीन

Pakistan के मशहूर मौलाना ने बताया ‘बिजली का बिल बचाने का वजीफा’, Video देखकर आंख-कान पर नहीं होगा यकीन

Maulana Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर सैकड़ों वीडियो वायरल होती हैं। कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखने के बाद हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते तो कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखते ही हमारे आंसू टपकने लगते हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 13:00:56 IST

Maulana Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर सैकड़ों वीडियो वायरल होती हैं। कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखने के बाद हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते तो कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखते ही हमारे आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हर मुसलमान का खून खौल जाएगा। 

बिजली का बिल कम करने के लिए बताया वजीफा 

अकसर कई मौलाना किसी भी परेशानी को हल करने के लिए कई वजीफे बताते हैं। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी बात को फॉलो करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी परेशानी का हल मिल गया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मौलाना की वीडियो दिखाने वाले हैं जिसने एक ऐसा वजीफा बताया जिससे आपकी सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। यानी उससे बिजली का बिल कम आने लगेगा। 

सनकी हुआ मौलाना 

दरअसल इस वीडियो में एक मौलाना पाकिस्तानी हसीना से कहते दिख रहे हैं कि “अगर आप चाहते हैं कि बिजली का बिल कम से कम आए तो आपको अपने बिजली के मीटर पर जाकर लिख लेना है ‘ज़म-ज़म’।  इसके आगे मौलाना कहते दिख रहे हैं ये काम महीने में दो बार कर लें इंशाल्लाह में ये गारंटी देता हूँ कि आपका बिजली का बिल न के बराबर आएगा”।  मौलाना की इस बात को सुनकर एंकर भी हैरान रह जाती है और लोगों से कहती है कि जरा ये भी कर के देख लो।  

Tags: maulana viral videoPakistan Viral Videopakistani maulanaviral video
