वायरल > रातों रात वायरल हुए पाकिस्तानी हसीना के सेक्सी ठुमके, फिर किया जबरदस्त डांस; Video देख लड़कों को चढ़ी जवानी!

Viral Video: वायरल वीडियो में एक खूबसूरत लड़की आसमान के नीचे खड़े होकर ठुमके लगाती नजर आ रही है. लड़की की सादगी देख, लोगों की निगाहें उस पर टिक गई हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 21, 2025 6:20:40 AM IST

Pakistani Girl Dance Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी लड़की (Pakistan Girl Dance Video) डांस वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में लड़की काफी खूबसूरती से डांस करते नजर आ रही है. लोगों की निगाहें बार-बार वीडियो (Viral Video) पर जाकर टिक रही हैं. मासूम चेहरा, लाल दुपट्टा और सिंपल सूट में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं. लड़की का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है. वीडियो में लड़की के ठुमकों और एक्सप्रेशन की हर तरफ चर्चा हो रही है. लड़की के डांस मूव्स ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है

सेक्सी ठुमकों से लड़की ने लगाई इंटरनेट पर आग 

वायरल वीडियो (Dance Video) में लड़की एक खुले आसमान के नीचे डांस करती हुई नजर आ रही हैं. उसके चेहरे पर मासूमियत दिखाई दे रही है. वह बेहद सादगी से लोगों का दिल में अपनी जगह बना रही है. लड़की नें ऑरेंज कलर का सूट और लाल दुपट्टा पहना हुआ है. वह इतना अच्छा डांस कर रही है, कि दर्शकों की निगाहें उस पर टिक गई हैं. उसने साधारण माहौल में काफी ज्यादा अच्छी वीडियो बनाई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 



लड़की की सादगी पर आया लोगों का दिल

वीडियो में लड़की दिल से डांस करती नजर आ रही है. उसकी स्माइल, हरकतें और कॉन्फिडेंस ने लोगों का दिल जीत लिया है. ऐसा लग रहा है कि, उसने बस अपनी खुशी के लिए वीडियो बनाया है. वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है. वीडियो को @NidaAhm16105291 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक लाखों लोग वीडियो को देख चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- इससे बेहतर एक्सप्रेशन आज तक नहीं देखे. वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि इसमें वही नैचुरल वाइब है जो अब बहुत कम दिखती है.”

