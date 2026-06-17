खून से लथपथ कुत्तों से भरी गाड़ी देख भड़कीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस, पाक की घिनोई हरकत पर बनाई वीडियो; मचा खूब हंगामा

Pakistan Actress Viral Video: इलाके में घूम रहे आवारा कुत्तों के पकड़े जाने पर कई लोग ऐसे होते हैं जो राहत की सांस लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये देखती ही गुस्सा आ जाता है. आज हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका खून भी खौल उठेगा. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बेहद भयानक है और ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबीना फारूक ने शेयर किया है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किया भयानक वीडियो

इस वायरल वीडियो में पाकिस्तान में एक गाड़ी कुत्तों को भरकर ले जा रही है. लेकिन रौंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि उस गाड़ी में मरे हुए कई कुत्ते हैं. वो भी खून से लथपथ. ये देख पाकिस्तानी एक्ट्रेस का खून खौल उठता है और वो वीडियो बनाना शुरू कर देती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा Tere Bin में काम कर चुकी एक्ट्रेस सबीना फारूक ने आवारा कुत्तों को मारे जाने की खबरों पर हैरानी और गुस्सा ज़ाहिर किया है. उन्होंने सवाल उठाया है कि इन घिनौने कामों के खिलाफ हालिया फैसलों और सख्त आदेशों के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं. उन्होंने इस क्रूरता की कड़ी निंदा की है और इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है.

अल्लाह हाफिज, अच्छे से… कौन हैं अरमा कादरी? जिनके घर पहुंचे ईशान किशन, सालों पुराना है दोनों का रिश्ता, Video वायरल

भड़क उठीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस

सिर्फ इतना ही नहीं इस दौरान सबीना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमे उन्होंने साफ-साफ शब्दों में लिखा है कि ‘जेसे हम एक इंसान के गुनाह की सजा तमाम इंसानों को नहीं देते, क्योंकि रेबीज कैरी करने वाले कुत्तों की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए. ये बात सिर्फ अक्ल और रहम वालों को समझ आई गी. और इसके लिए लगातार बोलने वाले सभी लोगों के लिए, मेरे दिल में आपके लिए प्रार्थना और आशा है कि अल्लाह एक दिन एपी के दिल को नरम कर दे’.

‘सलमान के खिलाफ बोलना होगा…’, काला हिरण के लीड एक्टर ने छोड़ी फिल्म, सिकंदर में भाईजान के साथ कर चुके काम