Home > मनोरंजन > क्या ‘लॉक अप 2’ की आकांक्षा चौधरी को सपोर्ट कर रही हैं हानिया आमिर? Viral क्लिप देख चौंक गए फैन्स, इंटरनेट पर छेड़ी नई जंग!

क्या ‘लॉक अप 2’ की आकांक्षा चौधरी को सपोर्ट कर रही हैं हानिया आमिर? Viral क्लिप देख चौंक गए फैन्स, इंटरनेट पर छेड़ी नई जंग!

पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो आकांक्षा और योगेश के झगड़े पर रिएक्ट करती नजर आ रही है. अपनी रील के कैप्शन में हानिया ने लिखा कि 'मेरा 6 घंटे का लेओवर था, और अब मैंने आकांक्षा और योगेश की प्रेम कहानी पूरी तरह से देख ली है.'

By: Kajal Jain | Published: July 6, 2026 9:17:24 AM IST

क्या 'लॉक अप 2' की आकांक्षा चौधरी को सपोर्ट कर रही हैं हानिया आमिर? Viral क्लिप देख चौंक गए फैन्स, इंटरनेट पर छेड़ी नई जंग!
क्या 'लॉक अप 2' की आकांक्षा चौधरी को सपोर्ट कर रही हैं हानिया आमिर? Viral क्लिप देख चौंक गए फैन्स, इंटरनेट पर छेड़ी नई जंग!


पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर अपनी क्यूटनेस और अदाओं के लिए अक्सर ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं. दरअसल एक इंडियन रियालिटी शो का उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हानिया आमिर ने एक्ट्रेस आकांक्षा चौधरी के स्प्लिट्सविला X6 के एक ऑडियो पर लिप-सिंक करती नजर आ रही है. हानिया के इस एक्शन ने फैन्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक्ट्रेस सच में ‘लॉक अप 2’ आकांक्षा और योगेश रावत का सपोर्ट कर रही हैं.

ऐसा क्या है वायरल वीडियो में?

पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की जो रील वायरल हो रही है, उसमें स्प्लिट्सविला X6 की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन पर लिंप सिंक करती नजर आ रही है. ऑडियो में आकांक्षा कह रही हैं कि ऑडियो में आकांक्षा कह रही हैं, ‘तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए, नई वाली को दो.’ जिसके जबाव में रुरु ठाकुर कहते हैं कि ‘नई वाली नहीं, पुरानी वाली हूं. तू है नई वाली.’ आकांक्षा को आगे यह कहते हुए सुना जाता है, ‘तू तो मत ही बोल, बहन तू तो मत ही बोल. तेरा बॉयफ्रेंड पहले किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, किसी और लड़की को बताया नहीं तेरे बारे में. ‘

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क्या सच में आकांक्षा को सपोर्ट करती हैं एक्ट्रेस

हालांकि एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अभी तक रियालिटी शो ‘लॉक अप-2’ पर कोई स्पेशल रिएक्शन या स्पेसिफिक कमेंट तो नहीं किया है, लेकिन उनकी वीडियो ने इंटरनेट पर एक बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर छिड़ती जंग और अटकलों के बीच फैन्स को हानिया आमिर के कमेंट का बेसब्री से इंतजार है. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इंटरनेशनल कलाकार इंडियन रियालिटी शो में इंट्रस्ट ले रहे हो. आकांक्षा और योगेश के फैन्स ने हानिया की रील को कमेंट से भर दिया है.

लॉक अप में बंद हैं आकांक्षा और योगेश

हानिया आमिर के रिएक्शन से यह तो साफ जाहिर होता है कि स्प्लिट्सविला जैसे रियालिटी शो सिर्फ देश में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें किआकांक्षा चौधरी और योगेश रावत फिलहाल ‘लॉक अप 2’ के घर में बंद हैं, जहां उनको एक साथ देखकर फैन्स काफी एक्साइटेज हैं. इस सीजन में आकांक्षा और योगेश का बॉन्ड भी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. फैन्स को इनके इमोशनल सीन शो से बांधे रखने का काम कर रहे हैं. यही वजह है कि खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक लॉक अप-2 लगातार ट्रेंड कर रहा है और फैन्स इस जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं.

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