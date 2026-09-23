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Pakistan Viral Video: बाइक पर लड़के को पकड़कर बैठी थी लड़की, फिर कपड़ा हुआ ऊपर और… लोग बोले- बेशर्मी की हद है

Pakistan Lahore Viral Video: वीडियो में दिख रहा है कि बाइक पर हवा तेज लगने की वजह से लड़की का टॉप ऊपर उठ जाता है और उसका अंडरगारमेंट दिख रहा है. हालांकि, लड़की अपने कपड़े को ठीक नहीं करती है और लड़के को पकड़कर बैठी रहती है.

By: Hasnain Alam | Published: September 23, 2026 8:24:21 PM IST

लाहौर वायरल वीडियो
लाहौर वायरल वीडियो


Pakistan Lahore Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीजियो तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो पाकिस्तान के लाहौर का है. वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़की बाइक पर किसी लड़के के साथ जा रही है. बाइक लड़का चला रहा है, वहीं लड़की पीछे बैठी है. इस बीच पीछे से किसी ने 31 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल हो रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि बाइक पर हवा तेज लगने की वजह से लड़की का टॉप ऊपर उठ जाता है और उसका अंडरगारमेंट (ब्रा) दिख रहा है. हालांकि, लड़की अपने कपड़े को ठीक नहीं करती है और लड़के को पकड़कर बैठी रहती है. वीडियो के वायरल होते ही इसपर बहस शुरू हो गई है. सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

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‘यह बेशर्मी की हद है’

कुछ यूजर्स वीडियो में नजर आ रही लड़की के इस अंदाज को बेशर्मी करार दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान में बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक रुझानों से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स वीडियो बनाने वाले को भी गलत बता रहे हैं. 

एक यूजर ने लिखा कि ‘लाहौर इतना आगे बढ़ गया है कि हमें पता ही नहीं चला. वैसे, यह बेशर्मी की हद है.’ वीडियो को लेकर चर्चा के बीच लोगों से अपील की गई है कि वे व्यक्तिगत पसंद और विचारों का सम्मान करें. सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते समय आपत्तिजनक टिप्पणियों, उत्पीड़न, बॉडी शेमिंग या व्यक्तिगत हमलों से बचें.

Tags: Pakistan Newsviral video
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