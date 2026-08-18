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इस बच्चे को भारत बुलाओ! पाक में रह कर केसरी रंग का दीवाना;  देखें वायरल डांस वीडियो

Pakistan Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे. सोशल मीडिया की दुनिया में क्या देखने को मिल जाए, इसका अंदाज़ा लगाना गलत है.

By: Heena Khan | Published: August 18, 2026 11:44:25 AM IST

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Pakistan Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे. सोशल मीडिया की दुनिया में क्या देखने को मिल जाए, इसका अंदाज़ा लगाना गलत है. आजकल इंटरनेट पर एक हैरान करने वाला और दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. यह घटना पाकिस्तान की है, जहां आज़ादी के दिन के जश्न के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.

उमरकोट स्कूल में भारतीय देशभक्ति गाना 

कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के उमरकोट शहर का है. जहां ‘द स्कूल ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ में 14 अगस्त पाकिस्तान के आज़ादी के दिन के मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम के दौरान, एक बच्चे ने मंच पर बॉलीवुड फ़िल्म ‘केसरी’ के मशहूर देशभक्ति गीत “तेरी मिट्टी में मिल जावा” पर शानदार परफ़ॉर्मेंस दी.

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वायरल हुआ वीडियो 

जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन सामने आया, सोशल मीडिया यूज़र्स ने मज़ेदार प्रतिक्रियाएँ देनी शुरू कर दीं. वीडियो देखने के बाद भारतीय यूज़र्स पाकिस्तान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. यूज़र्स ने कहा कि पाकिस्तान को अपना आज़ादी का दिन मनाने के लिए भी भारतीय गानों का सहारा लेना पड़ता है. एक यूज़र ने लिखा, “पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाने के लिए भारतीय गाने की ज़रूरत पड़ती है.” वहीं, एक दूसरे यूज़र ने कमेंट किया कि बच्चे को उसकी शानदार परफ़ॉर्मेंस के लिए पूरे नंबर मिलने चाहिए.

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Tags: bollywoodPakistan Newsviral video
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