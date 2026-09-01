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Pakistan Funny Video: फ्यूचर कार दिखाने निकले पाकिस्तान! टेस्ट में ही हो गई फजीहत; पुलिस वैन से टकराई

Pakistan Funny Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पाकिस्तान के ड्राइवरलेस कार की तकनीक की खिल्ली उड़ा दी.

By: Shristi S | Published: September 1, 2026 6:03:05 PM IST

फ्यूचर कार दिखाने निकले पाकिस्तान! टेस्ट में ही हो गई फजीहत
फ्यूचर कार दिखाने निकले पाकिस्तान! टेस्ट में ही हो गई फजीहत


Pakistan Funny Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पाकिस्तान के ड्राइवरलेस कार की तकनीक की खिल्ली उड़ा दी. वीडियो इस्लामाबाद का बताया जा रहा है, जहां ऑटोमेटेड मोड में चल रही एक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन से जा टकराई. हादसे के दौरान कार में मौजूद पत्रकार ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके.

क्या है वायरल वीडियो की पूरी कहानी?

बताया जा रहा है कि घटना इस्लामाबाद के डी-मौक इलाके में हुई. पत्रकार मुहम्मद अलीजा कार की आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठे थे और कार की तकनीक के बारे में जानकारी दे रहे थे. शुरुआत में गाड़ी नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसका कंट्रोल बिगड़ गया.

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वीडियो में देखा जा सकता है कि कार सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन की ओर बढ़ती चली जाती है. अलीजा ने कार को रोकने के लिए हैंडब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन वाहन नहीं रुका और आखिरकार पुलिस वैन से टकरा गया.

इंटरनेट कनेक्शन टूटने से बिगड़ा कंट्रोल?

पत्रकार के मुताबिक, कार को इंटरनेट और सैटेलाइट कनेक्शन के माध्यम से दूर बैठे ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था. उनका दावा है कि इंटरनेट कनेक्शन में समस्या आने के बाद कार का रिमोट कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हुआ और वाहन अनियंत्रित हो गया. अलीजा ने बताया कि वह एबटाबाद के टेक्नोलॉजी उत्साही एहसान जफर के कहने पर इस तकनीक की रिपोर्टिंग कर रहे थे. हालांकि, घटना के बाद उन्होंने साफ किया कि उनका उद्देश्य युवा इनोवेटर को बदनाम करना नहीं है.

अलीजा ने बाद में सोशल मीडिया पर कहा कि उनका इरादा युवा टेक इनोवेटर को बदनाम करने का नहीं था. उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करते समय सेफ्टी को प्राथमिकता देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. उनके मुताबिक, अगर यह घटना किसी बिज़ी सड़क पर हुई होती, तो नतीजे बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकते थे.

सिस्टम अभी पूरी तरह से सेफ़ और भरोसेमंद नहीं- पाकिस्तानी पत्रकार

पाकिस्तानी पत्रकार ने आगे कहा कि कार के सिस्टम अभी पूरी तरह से सेफ़ और भरोसेमंद नहीं हैं. घटना के बाद, वीडियो पर सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन आए. कुछ ने इसे लोकल पाकिस्तानी टैलेंट का सबूत कहा, जबकि दूसरों ने मज़ेदार कमेंट किए.

Tags: pakistanviral video
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