Pakistan Video: पाकिस्तान में हिजाब पहनी महिला को भी नहीं छोड़ा, दिनदहाड़े बाइक पर बैठे दरिंदे ने छुआ…पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद

Pakistan Hijabi Girl Assault Video: पाकिस्तान के कराची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सड़क पर चल रही महिला के साथ दिनदहाड़े छेड़खानी की जाती है. जिसमें बाइक पर आ रहा एक युवक महिला को गलत तरीके छूता हुआ नजर आता है. इसके बाद महिला उसकी तरफ मुड़कर देखती है. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में शख्स अपने चेहरे पर हेलमेट पहना हुआ नजर आ रहा है. महिला पूरी तरह से नकाब और चेहरे पर मास्क पहनी हुई नजर आ रही है. ऐसी हकरतों से साफ पता चलता है कि हमारे समाज में किस कदर गंदगी घर कर गई है.

अब उन लोगों को क्या कहा जाए तो कहते हैं कि महिला के कपडों की वजह से उनके साथ दुष्कर्म होता है तो उनके साथ छेड़खानी की जाती है. इस वीडियो में तो महिला पूरी तरह से अपने आप को ढके हुई है. तो इस महिला के साथ छेड़खानी कैसे हो गई. इस मामले में उस व्यक्ति की मानसिकता का दोष है. जो महिलाओं पर अपना अधिकार समझने लगते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. तभी ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जा सकता है.

कहां का है वीडियो?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो ऐके नामक यूजर द्वारा शेयर किया गया है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान के कराची शहर का है. हालांकि, inkhabar.com स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 27 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसके अलावा, इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूजर ने इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया दी है.

Such a shame man!!

Condition of a woman in Pakistan 🇵🇰 pic.twitter.com/O5HjEQ1v3D — AK (@ashking009) September 28, 2026







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लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि तो हिजाब आपको इन विकृत मानसिकता वाले मुसलमानों से नहीं बचा पाएगा. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए दावा किया कि हर पाकिस्तानी घर में यही होता है. हालांकि. यूजर के दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है. किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज या धर्म या देश को गलत कहना कहीं से भी सही नहीं है.

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