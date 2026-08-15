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कहीं निकला Pak झंडे का जनाजा, कहीं हुई खूब मारपीट, पाकिस्तान ने कुछ इस तरह मनाई आजादी; देखें वीडियो

Pak Independence Day Viral Video: जहां आज भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है वहीं कल पाकिस्तान आजादी का जश्न मना चुका. लेकिन पाक से सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जिसे देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

By: Heena Khan | Published: August 15, 2026 11:27:11 AM IST

pak independence day
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Pak Independence Day Viral Video: जहां आज भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है वहीं कल पाकिस्तान आजादी का जश्न मना चुका. लेकिन पाक से सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जिसे देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. बता दें कि जब पाकिस्तान 14 अगस्त, 2026 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो जश्न से पहले के कुछ वीडियो सोशल  मीडिया पर तेजी से वायरल हुए जिन्हे देख हर हिंदुस्तानी मजे ले रहे हैं. पाकिस्तानियों के जश्न मनाने का तरीका यह सिखाता है कि जश्न कैसे नहीं मनाना चाहिए. चलिए अब उन वीडियो देख लेते हैं जिन वीडियो में पाक ने बेशर्मी की हर हद पार कर दी है. 

झंडे वाले केक का निकाला जनाजा 

पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे. इस वायरल वीडियो में पाक के लोग पाकिस्तान के झंडे का बना हुआ केक काट रहे हैं. इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इस वीडियो में, जैसे ही केक काटा जाता है, लोग उसे खाने के लिए हाथों से झपटने लगते हैं. कुछ लोग तो केक से भरी प्लेटें लेकर भागते हुए भी देखे गए. यूज़र्स ने टिप्पणी की, “ये लोग केक के लिए जान देने या लेने को तैयार लग रहे हैं.”

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एक दूसरे पर फेंकी पानी की बोतलें 

बताया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान के लाहौर के मशहूर लिबर्टी चौक का है, जहां लोग एक-दूसरे पर पानी की बोतलें फेंककर ‘यौम-ए-आज़ादी’ (स्वतंत्रता दिवस) मनाते हुए देखे जा सकते हैं. दुनिया भर के लोगों के लिए इस वीडियो में सबसे चिंताजनक बात यह थी कि “इस पूरे तथाकथित जश्न में एक भी महिला दिखाई नहीं दे रही है.”

खूब हुई मारपीट 

वहीं लाहौर के लिबर्टी चौक के इन दृश्यों में पाकिस्तानियों को एक-दूसरे को लात-घूंसे मारते और लड़ते हुए देखा जा सकता है. वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने पाकिस्तान के दो पहलुओं को उजागर किया: एक वह जो दुनिया ने देखा, और दूसरा वह जो दुनिया ने नहीं देखा.

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Tags: home-hero-pos-7Pakistan Newsviral video
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