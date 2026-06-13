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Swami ji Please! हसीन वादियों में झूमकर नाची लड़की, वीडियो ने लाखों लोगों को बनाया दीवाना

Pahadi Girl Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. वहीँ अब सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खूबसूरत डांस वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में एक लड़की हरे-भरे पहाड़ों और शांत वादियों के बीच साड़ी पहनकर लोकप्रिय गाने "स्वामी जी प्लीज" पर शानदार डांस करती नजर आ रही है.

By: Heena Khan | Published: June 13, 2026 11:28:47 AM IST

pahadi girl viral video
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Pahadi Girl Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. वहीँ अब सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खूबसूरत डांस वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में एक लड़की हरे-भरे पहाड़ों और शांत वादियों के बीच साड़ी पहनकर लोकप्रिय गाने “स्वामी जी प्लीज” पर शानदार डांस करती नजर आ रही है. वहीं इस वीडियो में लड़की बेहद खूबसूरत लग रही है, बता दें कि प्राकृतिक सुंदरता और उसकी सादगी भरी अदाओं का यह खूबसूरत मेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

वायरल गाने पर लगाए ठुमके 

इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत इसकी मनमोहक लोकेशन है. चारों तरफ फैले पहाड़, खुला आसमान और सुकून भरा माहौल पूरे दृश्य को और भी आकर्षक बना देता है. ऐसे सुंदर प्राकृतिक नजारों के बीच लड़की का आत्मविश्वास और उसकी बेहतरीन प्रस्तुति दर्शकों का ध्यान खींच रही है. साड़ी में किया गया यह डांस भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाता है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

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चेहरे के भाव ने जीता दिल 

वीडियो शुरू होते ही लड़की पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ गाने की धुन पर थिरकती नजर आती है. उसके चेहरे की मुस्कान, शानदार एक्सप्रेशन और हर डांस स्टेप में अलग ही आकर्षण दिखाई देता है. यही वजह है कि दर्शक इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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Tags: pahadi songviral video
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