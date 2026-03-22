CPR demonstration: पुलिस कुत्ते पाको ने किया हैरान कर देने वाला सीपीआर प्रदर्शन, वायरल वीडियो में दिखी अद्भुत ट्रेनिंग

CPR demonstration: दुनिया भर में पुलिस कुत्तों ने हमेशा कानून प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विस्फोटक का पता लगाना हो, संदिग्धों का पीछा करना या उच्च जोखिम वाले अभियानों में मदद करना—ये कुत्ते पुलिस के लिए अमूल्य सहयोगी माने जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने यह दिखाया कि पुलिस कुत्तों की क्षमताएं सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन रक्षक अभ्यास में भी हिस्सा ले सकते हैं.

पाको का अद्भुत प्रदर्शन

मैड्रिड नगर पुलिस ने अपने आधिकारिक चैनल पर पाको नामक कुत्ते का प्रशिक्षण वीडियो जारी किया. वीडियो में एक अधिकारी गिरने का नाटक करता है और पाको तुरंत प्रतिक्रिया देता है. नीले बत्ती वाले हार्नेस में सुसज्जित यह कुत्ता अधिकारी की ओर दौड़ता है और अपने अगले पंजों से उसकी छाती पर कूदता है, मानो सीपीआर कर रहा हो. इस दौरान पाको का हर कदम प्रशिक्षक की दिशा और संकेतों पर आधारित होता है, जिससे उसकी कुशलता स्पष्ट होती है.

अभ्यास का रोमांचक पल

कुछ मिनटों के अभ्यास में ही पाको अधिकारी की छाती की हलचल को पहचानता है और अपना चेहरा झुकाकर प्रतिक्रिया देता है. इस छोटे-से इशारे में ही उसकी संवेदनशीलता और प्रशिक्षण की गहराई दिखाई देती है. अंत में, अधिकारी अचानक उठ खड़ा होता है, और पाको की पूंछ खुशी से हिलने लगती है. यह पल दर्शाता है कि प्रशिक्षण के दौरान कुत्तों की उत्सुकता और मानवीय भावनाओं के प्रति उनकी समझ कितनी विकसित होती है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो ऑनलाइन तेजी से वायरल हुआ और दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दी. एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “उसके हार्नेस पर लगी नीली बत्ती बहुत प्यारी है.” एक अन्य ने कहा, “प्रभावी हो या न हो, वह कुत्ता दयालु और प्यारा है.” तीसरे ने लिखा, “जिस तरह वह अपनी नब्ज़ जांच रहा है, ओह माय गॉड!” ये प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि पाको की कार्यकुशलता के साथ-साथ उसकी मानवीय भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

प्रशिक्षण सिर्फ अपराध रोकने तक सीमित नहीं

पुलिस कुत्तों का प्रशिक्षण सिर्फ अपराध रोकने तक सीमित नहीं है. यह जीवन रक्षा, बचाव और आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करता है. पाको का वीडियो इसे प्रमाणित करता है कि सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से कुत्ते इंसानों के सबसे भरोसेमंद साथी बन सकते हैं.

मानव और पशु का अनोखा तालमेल

इस अभ्यास ने यह भी दिखाया कि कैसे प्रशिक्षित कुत्ते इंसानों की प्रतिक्रिया और संकेतों को समझकर जटिल कार्यों को अंजाम दे सकते हैं. पाको का अधिकारी के साथ तालमेल, उसकी उत्सुकता और संवेदनशीलता पुलिस कुत्तों की विशेषताओं का जीवंत उदाहरण है.