Home > वायरल > CPR demonstration: पुलिस कुत्ते पाको ने किया हैरान कर देने वाला सीपीआर प्रदर्शन, वायरल वीडियो में दिखी अद्भुत ट्रेनिंग

CPR demonstration: पुलिस कुत्ते पाको ने किया हैरान कर देने वाला सीपीआर प्रदर्शन, वायरल वीडियो में दिखी अद्भुत ट्रेनिंग

CPR demonstration: मैड्रिड पुलिस का कुत्ता पाको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां उसने नकली बचाव अभ्यास में अधिकारी पर सीपीआर करते हुए अपनी कुशलता दिखाई.

By: Ranjana Sharma | Published: March 22, 2026 11:17:23 PM IST

पुलिस कुत्ते का अनोखा प्रशिक्षण, अभ्यास में सीपीआर करते दिखे पाको
पुलिस कुत्ते का अनोखा प्रशिक्षण, अभ्यास में सीपीआर करते दिखे पाको


CPR demonstration: दुनिया भर में पुलिस कुत्तों  ने हमेशा कानून प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विस्फोटक का पता लगाना हो, संदिग्धों का पीछा करना या उच्च जोखिम वाले अभियानों में मदद करना—ये कुत्ते पुलिस के लिए अमूल्य सहयोगी माने जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने यह दिखाया कि पुलिस कुत्तों की क्षमताएं सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन रक्षक अभ्यास में भी हिस्सा ले सकते हैं.

You Might Be Interested In

पाको का अद्भुत प्रदर्शन

मैड्रिड नगर पुलिस ने अपने आधिकारिक चैनल पर पाको नामक कुत्ते का प्रशिक्षण वीडियो जारी किया. वीडियो में एक अधिकारी गिरने का नाटक करता है और पाको तुरंत प्रतिक्रिया देता है. नीले बत्ती वाले हार्नेस में सुसज्जित यह कुत्ता अधिकारी की ओर दौड़ता है और अपने अगले पंजों से उसकी छाती पर कूदता है, मानो सीपीआर कर रहा हो. इस दौरान पाको का हर कदम प्रशिक्षक की दिशा और संकेतों पर आधारित होता है, जिससे उसकी कुशलता स्पष्ट होती है.

अभ्यास का रोमांचक पल

कुछ मिनटों के अभ्यास में ही पाको अधिकारी की छाती की हलचल को पहचानता है और अपना चेहरा झुकाकर प्रतिक्रिया देता है. इस छोटे-से इशारे में ही उसकी संवेदनशीलता और प्रशिक्षण की गहराई दिखाई देती है. अंत में, अधिकारी अचानक उठ खड़ा होता है, और पाको की पूंछ खुशी से हिलने लगती है. यह पल दर्शाता है कि प्रशिक्षण के दौरान कुत्तों की उत्सुकता और मानवीय भावनाओं के प्रति उनकी समझ कितनी विकसित होती है.

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो ऑनलाइन तेजी से वायरल हुआ और दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दी. एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “उसके हार्नेस पर लगी नीली बत्ती बहुत प्यारी है.” एक अन्य ने कहा, “प्रभावी हो या न हो, वह कुत्ता दयालु और प्यारा है.” तीसरे ने लिखा, “जिस तरह वह अपनी नब्ज़ जांच रहा है, ओह माय गॉड!” ये प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि पाको की कार्यकुशलता के साथ-साथ उसकी मानवीय भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

प्रशिक्षण सिर्फ अपराध रोकने तक सीमित नहीं

पुलिस कुत्तों का प्रशिक्षण सिर्फ अपराध रोकने तक सीमित नहीं है. यह जीवन रक्षा, बचाव और आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करता है. पाको का वीडियो इसे प्रमाणित करता है कि सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से कुत्ते इंसानों के सबसे भरोसेमंद साथी बन सकते हैं.

मानव और पशु का अनोखा तालमेल

इस अभ्यास ने यह भी दिखाया कि कैसे प्रशिक्षित कुत्ते इंसानों की प्रतिक्रिया और संकेतों को समझकर जटिल कार्यों को अंजाम दे सकते हैं. पाको का अधिकारी के साथ तालमेल, उसकी उत्सुकता और संवेदनशीलता पुलिस कुत्तों की विशेषताओं का जीवंत उदाहरण है.

You Might Be Interested In
Tags: cpr demonstrationpaco the dogpolice training
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

उल्टी चप्पल क्यों मानी जाती है अशुभ? जानिए इसके पीछे...

March 22, 2026

हफ्ते में बस एक बार करें ये एक्सरसाइज, याददाश्त बनेगी...

March 22, 2026

दुनिया का सबसे भारी हाथी कितने वजन का है?

March 22, 2026

सौफ का पानी पीने के अद्भुत फायदे, जानें सेहत और...

March 21, 2026

सुबह-सुबह पानी पीने से बढ़ता है प्रेशर? जानें कितनी सच...

March 21, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए कुट्टू का आटा?

March 21, 2026
CPR demonstration: पुलिस कुत्ते पाको ने किया हैरान कर देने वाला सीपीआर प्रदर्शन, वायरल वीडियो में दिखी अद्भुत ट्रेनिंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CPR demonstration: पुलिस कुत्ते पाको ने किया हैरान कर देने वाला सीपीआर प्रदर्शन, वायरल वीडियो में दिखी अद्भुत ट्रेनिंग
CPR demonstration: पुलिस कुत्ते पाको ने किया हैरान कर देने वाला सीपीआर प्रदर्शन, वायरल वीडियो में दिखी अद्भुत ट्रेनिंग
CPR demonstration: पुलिस कुत्ते पाको ने किया हैरान कर देने वाला सीपीआर प्रदर्शन, वायरल वीडियो में दिखी अद्भुत ट्रेनिंग
CPR demonstration: पुलिस कुत्ते पाको ने किया हैरान कर देने वाला सीपीआर प्रदर्शन, वायरल वीडियो में दिखी अद्भुत ट्रेनिंग