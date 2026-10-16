Train के AC कोच में पहले नहीं देखा ऐसा नजारा! लोअर बर्थ पर सजाई पान की दुकान, आगे जो हुआ… VIDEO पर छिड़ गई तगड़ी बहस!

Paan Seller in Train Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक अजीबोगरीब वीडियो ने इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है, जिसमें एक शख्स चलती ट्रेन के 3AC कोच के अंदर ही पान की दुकान चलाता हुआ नजर आ रहा है. यह हैरान कर देने वाली घटना मुंबई से छत्तीसगढ़ जाने वाली ट्रेन के एक एसी कंपार्टमेंट की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उस शख्स ने लोअर बर्थ पर कपड़ा बिछाकर बकायदा पान बनाने का सामान सजा लिया और मजे से पान बनाने लगा. वीडियो बनाने वाले पैसेंजर का दावा है कि उस शख्स को कोच के अन्य यात्रियों से 20-25 ऑर्डर भी मिले. इस अनोखे कारनामे ने जहां एक तरफ लोगों को हैरान कर दिया, वहीं ट्रेन के अंदर इस तरह की गतिविधियों की हाइजीन और रेलवे के नियमों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

चलती ट्रेन के 3AC कोच में खुली पान की दुकान

यह वायरल वीडियो एक आम ट्रेन यात्रा को बेहद अजीबोगरीब अनुभव में बदलते हुए दिखाता है. मुंबई से छत्तीसगढ़ की यात्रा के दौरान एक शख्स ने एसी कोच की रिजर्व सीट या कहें कि लोअर बर्थ को ही अपनी दुकान बना लिया. उसने बर्थ पर एक कपड़ा फैलाया और उस पर चूना, कत्था, सुपारी और पान के पत्ते जैसी सारी सामग्री व्यवस्थित कर ली. ट्रेन के अंदर इस तरह का नजारा देखकर आसपास बैठे सभी पैसेंजर हैरान रह गए और लोग उसे ऐसा करते हुए देखने लगे.

20-25 ऑर्डर मिलने का दावा और यात्रियों की भीड़

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले पैसेंजर के मुताबिक, उस शख्स को सफर के दौरान ही को-पैसेंजर्स से लगभग 20 से 25 पान के ऑर्डर मिल चुके थे. हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो में जिस तरह से वह शख्स भीड़ के बीच धड़ल्ले से पान बनाते दिख रहा है, उसने इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया है. लोग इस बात से हैरान थे कि कोई बिना किसी दुकान या रेलवे स्टेशन के स्टॉल के, सीधे ट्रेन के डिब्बे के अंदर बिजनेस कैसे कर सकता है.

हाइजीन और रेलवे के नियमों पर खड़े हुए बड़े सवाल

इस वायरल क्लिप के सामने आने के बाद ट्रेन के अंदर खाने-पीने की चीजों की हाइजीन और साफ-सफाई को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. एक एसी कोच जहां पैसेंजर आराम से सफर करने के लिए टिकट लेते हैं, वहां इस तरह कमर्शियल एक्टिविटी करना रेलवे के नियमों के खिलाफ है. हालांकि वीडियो से यह साबित नहीं होता कि पान खाने से किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हुई या वे गंदे थे, लेकिन इस तरह की अजीब हरकत ने सुरक्षा और पैसेंजर्स की सुविधा पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

रेलवे प्रशासन की चुप्पी और वायरल ट्रेंड

इस अनोखी घटना के वायरल होने के बाद से लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वीडियो जमकर शेयर हो रहा है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक इंडियन रेलवे की तरफ से इस मामले में कोई अधिकारिक बयान या रिएक्शन सामने नहीं आया है. ट्रेन का नाम और उस शख्स की पहचान अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाई है, लेकिन यह अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का हॉट टॉपिक बना हुआ है.

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