स्विमिंग पूल में मस्ती कर था युवक, अचानक अंडरवियर के अंदर रेंगने लगा सांप… दोस्तों के बचाने का तरीका देख छूट जाएंगे पसीने

Orai Swimming Pool Snake Incident: उत्तर प्रदेश के ओराई में एक स्विमिंग पूल में एक डरावनी घटना सामने आई है. गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल में गया एक युवक हैरान रह गया और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच एक नया डर पैदा हो गया है. पूल में मस्ती कर रहे एक युवक के स्विमिंग ट्रंक (अंडरवियर) के अंदर अचानक एक ज़िंदा सांप रेंग गया.

इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो लोगों को हैरान कर रहा है. अच्छी बात यह रही कि घटना के दौरान युवक शांत रहा और उसके दोस्तों ने अपनी सूझबूझ से समय रहते साँप को सुरक्षित निकाल लिया. जैसे ही युवक को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, पूल में अफ़रा-तफ़री मच गई.

नॉर्मल तरीके से तैर रहा था युवक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवक पूल में नॉर्मल तरीके से तैर रहा था, तभी उसे अचानक अपने कपड़ों के नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ. जब उसे एहसास हुआ कि यह एक सांप है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. बिना घबराए, उसने चुपचाप बाहर खड़े अपने दोस्तों को बताया.

यह सुनकर पूल के आसपास के लोगों और देखने वालों में दहशत फैल गई. सभी को डर था कि सांप जरा सी भी हरकत पर युवक को काट न ले. दोस्तों ने प्राइवेसी बनाए रखते हुए उसे बचा लिया.

लड़के ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया

इस बहुत टेंशन वाली सिचुएशन में भी, लड़के ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया और बिना कोई अचानक हरकत किए पूल के अंदर ही रहा. वायरल वीडियो में लड़के के दोस्त तुरंत उसकी मदद के लिए पूल की तरफ दौड़ते हुए दिख रहे हैं.

Snake Found Inside Swimmer’s Underwear at UP Pool, Friends Help Avoid Mishap Uttar Pradesh: A bizarre incident was reported from Orai, where a snake reportedly entered a young man’s underwear while he was swimming in a pool. According to reports, the snake did not bite the… pic.twitter.com/PTcI2jYyMz — Atulkrishan (@iAtulKrishan1) June 25, 2026

सीरियस सिचुएशन और उसकी प्राइवेसी को देखते हुए, दोस्तों ने पहले उसे तौलिए से ढक दिया. फिर, बहुत सावधानी से, उन्होंने उसका अंडरवियर नीचे खींच दिया. एक कपड़े और एक डंडे का इस्तेमाल करके, दोस्तों ने अपनी सूझबूझ से, बिना किसी नुकसान के उसके कपड़ों से सांप को निकाल लिया. जैसे ही सांप को निकाला गया, लड़के और वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली.

सांप की प्रजाति क्या थी?

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स और लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़के के कपड़ों में फंसा जीव एक नॉन-वेनमस पानी का सांप था. पानी के सांप अक्सर बारिश के मौसम में नदियों, तालाबों या स्विमिंग पूल जैसे ठंडे पानी के सोर्स पर चले जाते हैं. क्योंकि वे जहरीले नहीं होते और लड़का शांत रहा, इसलिए सांप ने हमला नहीं किया.

बाद में सांप को पूल से सुरक्षित रूप से निकालकर उसके नेचुरल हैबिटैट में छोड़ दिया गया. पूरी घटना के दौरान लड़के को खरोंच तक नहीं आई. इस वीडियो को ऑनलाइन लाखों बार देखा गया है, जिससे कई तरह के रिएक्शन आए हैं. जहां कई यूज़र्स का कहना है कि इससे उन्हें स्विमिंग पूल से नया डर लग रहा है, वहीं दूसरे लोग मुश्किल समय में घबराने के बजाय साथ आने के लिए अपने दोस्तों की तारीफ़ कर रहे हैं.