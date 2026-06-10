शांति भंग करोगे तो प्राइवेट पार्ट में…पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों के साथ ARM ने की अभद्रता

Orai ARM Video: उत्तर प्रदेश के जालौन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उरई रोडवेज बस स्टैंड में यूपी रोडवेज के असिस्टेंट रीजनल मैनेजर (ARM) ने कथित तौर पर पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं. जिसमें वो अभ्यर्थियों से बदतमीजी करते और गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं. इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उरई रोडवेज बस स्टैंड पर पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों की भारी भीड़ है. चारों तरफ अफरा-तफरी का मामला है.

एआरएम ने क्या कहा?

वायरल हो रहे वीडियो में एआरएम कमल किशोर आर्य को पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ बहुत आक्रामक और बदतमीजी भरे अंदाज में बहस करते हुए देखा जा रहा है. इसके अलावा, आरोप है कि उन्होंने न केवल अभ्यर्थियों के साथ गाली-गलौज की, बल्कि एक अभ्यर्थी को धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दूंगा. बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना तब हुई जब उम्मीदवार परीक्षा के बाद घर लौटने के लिए बस का टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे थे.

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ARM ने की अभद्रता

वायरल हो रहे इस वीडियो में एआरएम कमल किशोर आर्य एक अभ्यर्थी के साथ बदतमीजी और गाली-गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए. बताया जा रहा है कि जांच की जिम्मेदारी एसडीएम और सिटी सीओ को सौंपी गई है.

राज्य सरकार के आदेश के बावजूद नहीं सुधरे हालात

राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था के आदेश जारी किए थे. अभ्यर्थी टिकट खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन खबर है कि ARM आर्य के बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण स्थिति विवाद में बदल गई. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर युवाओं ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की हैं. और इस घटना की निंदा की है.

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