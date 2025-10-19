Home > वायरल > स्विगी इंस्टामार्ट से शख्स ने मंगाया सोने का सिक्का, जब पैकेट खोला तो…देखते ही हो गया हक्का-बक्का!

स्विगी इंस्टामार्ट से शख्स ने मंगाया सोने का सिक्का, जब पैकेट खोला तो…देखते ही हो गया हक्का-बक्का!

Swiggy Instamart Online Scam: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में बता रहा है. दरअसल उसने ऑनलाइन सोने का सिक्का मंगाया था, लेकिन पैकेट एकदम खाली था.

By: Sohail Rahman | Published: October 19, 2025 6:53:20 PM IST

Online Scam Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति जानकारी देते हुए बता रहा है कि उन्होंने स्विगी इंस्टामार्ट से कल्याण ज्वैलर्स का सोने का सिक्का मंगाया था. लेकिन जब पैकेट खोला तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं था. जिसकी वजह से वो हैरान और परेशान हो गया. व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. अब यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है इस वीडियो में?

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता कि कल्याण ज्वैलर्स का लोगो पैकेट में नजर आ रहा है. लेकिन जब व्यक्ति पैकेट खोलता है तो वो पैकेट खाली नजर आता है. वायरल हो रहे इस वीडियो में व्यक्ति बताया हुआ नजर आता है कि पैकिंग एकदम सही थी, जब मैंने इस पैकेट को खोला तो इसमें से कोई गोल्ड कॉइन नहीं निकला. जब वो दूसरा पैकेट खोलता है तो वो भी बिल्कुल खाली होता है. उसमें भी गोल्ड कॉइन नहीं होता है. व्यक्ति ने कल्याण ज्वैलर्स से सोने का सिक्का मंगाया था. लेकिन स्विगी इंस्टामार्ट से उन्हें खाली पैकेट डिलीवर किया गया है. जिसमें बाद व्यक्ति वीडियो में कहता हुआ नजर आता है कि अब मुझे FIR दर्ज करवाना पड़ेगा.

कहां का है यह वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो कहां का है और किस व्यक्ति के साथ यह घटना घटित हुई है. इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं है. ‘इनखबर’ (Inkhabar) इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वायरल हो रहे इस वीडियो को जम्मू बज (Jammu_Buzz) नामक इंस्टाग्राम आईडी द्वारा शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 122k व्यूज मिल चुके हैं. इसके अलावा, इस वीडियो को 705 लाइक, 105 कमेंट्स और इस वीडियो को 1806 बार शेयर किया जा चुका है. इसके अलावा, लोगों द्वारा इस वीडियो पर कमेंट्स भी किया गया है.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि भाई सोने के सिक्कों की डिलीवरी सिर्फ OTP से ही स्वीकार की जाती है, आप डिलीवरी चेक करके स्वीकार कर सकते हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने डिलीवरी बॉय के सामने इसकी जांच क्यों नहीं की? आज सुबह मुझे स्विगी से कल्याण ज्वैलर्स का एक सिक्का मिला और मैंने उसे डिलीवरी बॉय के सामने खोला और उसके बाद ही स्वीकार किया. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि संभवतः इसलिए क्योंकि हर चीज को ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से ऑर्डर नहीं करना चाहिए. इसके अलावा और भी कमेंट इस वीडियो पर किए गए हैं. 

