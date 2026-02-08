Home > वायरल > ग्राहक बिना मेनू के क्या खाते हैं? इस अनोखी डाइनिंग परंपरा को जानकर दंग रह जाएंगे आप

ग्राहक बिना मेनू के क्या खाते हैं? इस अनोखी डाइनिंग परंपरा को जानकर दंग रह जाएंगे आप

What is Omakase: आप में से बहुत कम लोग शायद ओमाकासे के बारे में जानते होंगे. यह एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है 'मुझे आप पर भरोसा है' या 'शेफ, आप तय करे.' रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक डाइनिंग स्टाइल है जहां कस्टमर को मेन्यू नहीं दिया जाता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 8, 2026 5:37:03 PM IST

Omakase
Omakase


What is Omakase: आप में से बहुत कम लोग शायद ओमाकासे के बारे में जानते होंगे. यह एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है ‘मुझे आप पर भरोसा है’ या ‘शेफ, आप तय करे.’ रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक डाइनिंग स्टाइल है जहां कस्टमर को मेन्यू नहीं दिया जाता है. इसके बजाय आप पूरी तरह से शेफ की मर्ज़ी और पसंद पर निर्भर रहते है. शेफ अपनी पसंद की सबसे ताज़ी चीज़ों और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके एक-एक करके डिश तैयार करता है.

पर्सनलाइज़्ड अनुभव

भारत की राजधानी दिल्ली में लोग अब भागदौड़ से दूर कुछ अलग ढूंढ रहे है. ओमाकासे में शेफ अक्सर आपके सामने खाना तैयार करता है और हर डिश के साथ एक कहानी शेयर करता है, जिससे यह अनुभव बहुत पर्सनल हो जाता है.

ताज़गी और क्वालिटी का एक अनोखा स्वाद

ओमाकासे पूरी तरह से सबसे ताज़ी मौसमी चीज़ों पर आधारित है. दिल्ली के हाई-एंड बार और रेस्टोरेंट अब सीधे जापान से मछली और दूसरी चीज़ें मंगवाने की कोशिश कर रहे है, जिससे यह ट्रेंड और बढ़ रहा है.

शेफ की कलाकारी से हैरान रह जाएं

यहां शेफ सिर्फ़ एक कुक नहीं, बल्कि एक कलाकार है. वे आपकी पसंद को समझते है और उसी समय डिश को कस्टमाइज करके आपके सामने पेश करते है. इसके अलावा ओमाकासे काउंटर पर आमतौर पर बहुत कम सीटें होती हैं (6 से 10), जो इसे एक प्रीमियम और एक्सक्लूसिव एहसास देता है.

ओमाकासे डाइनिंग की मुख्य खासियतें क्या हैं?

मेन्यू के बिना आपको नहीं पता होता कि अगली डिश क्या होगी. आप सीधे शेफ के सामने बैठते हैं और आराम से उन्हें अपनी डिश तैयार करते हुए देख सकते है. अक्सर सबसे महंगी और दुर्लभ सीफ़ूड का इस्तेमाल किया जाता है.

