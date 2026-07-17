घर की सफाई में मिली दादा की पुरानी SBI पासबुक,खाते की रकम देखकर लोग रह गए हैरान; वायरल पोस्ट के बाद बढ़ी चर्चा

Old SBI Passbook Viral: घर की सफाई के दौरान मिली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की करीब 20 साल पुरानी पासबुक इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. दावा किया जा रहा है कि यह पासबुक परिवार के दिवंगत दादा की थी और इसमें एक लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा हो सकती है. इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या इतने पुराने बैंक खाते का पैसा आज भी वापस मिल सकता है?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने बताया कि घर की सफाई के दौरान उन्हें SBI की एक पुरानी पासबुक मिली. जब उन्होंने इसे अपने पिता को दिखाया तो पता चला कि यह उनके दिवंगत दादा के नाम का बैंक खाता था.पासबुक में साल 2003 तक की एंट्रियां दर्ज थीं. सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस समय के खाते में सिर्फ चार अंकों का अकाउंट नंबर दर्ज था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह खाता काफी पुराना है.

खाते में हो सकती है लाखों की रकम

पोस्ट के अनुसार, परिवार का मानना है कि इस खाते में एक लाख रुपये से अधिक जमा हो सकते हैं. हालांकि, वास्तविक राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि इतने वर्षों से निष्क्रिय पड़े खाते का पैसा वापस मिल सकता है या नहीं.

क्या पुराने बैंक खाते का पैसा मिल सकता है?

बैंकिंग नियमों के अनुसार, यदि कोई बैंक खाता लंबे समय तक संचालित नहीं होता और उसमें जमा राशि पर कोई दावा नहीं किया जाता, तो निश्चित अवधि के बाद वह राशि RBI के DEAF (Depositor Education and Awareness Fund) में ट्रांसफर हो सकती है.हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि खाताधारक या उसके वैध उत्तराधिकारी उस रकम पर अपना अधिकार खो देते हैं. जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि का दावा किया जा सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी यह सलाह

पोस्ट पर कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि सबसे पहले RBI के UDGAM पोर्टल पर जाकर यह जांच करनी चाहिए कि संबंधित खाता Unclaimed Deposit की सूची में है या नहीं.अगर खाता वहां दर्ज मिलता है, तो संबंधित बैंक शाखा में आवेदन देकर राशि का दावा किया जा सकता है.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

यदि खाताधारक का निधन हो चुका है, तो परिवार को आमतौर पर ये दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं-

मूल पासबुक

खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र

वैध उत्तराधिकारी होने का प्रमाण

पहचान पत्र और पता प्रमाण

बैंक द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज