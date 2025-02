Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया है। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। मोदी सरकार ने 12 लाख तक टैक्स में राहत देने का फैसला किया है। इस ऐलान के बाद लोग निर्मला सीतारमण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सबके निशाने पर रहने वाली निर्मला आज छाई हुईं हैं।

दरअसल मिडिल क्लास पहले से ही ये उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि उन्हें टैक्स में राहत मिलेगी और ऐसा हुआ भी। जैसे ही वित्त मंत्री ने 12 लाख तक टैक्स में राहत देने की घोषणा की तो सोशल मीडिया पर #NoTax ट्रेंड करने लगा। निर्मला पर मिम्स बनाकर लोग वाहवाही करने में जुटे हुए हैं। आइये देखते हैं, कुछ ऐसे ही मिम्स को —

No tax till ₹12 Lakh income under new regime 😳. #Budget2025 pic.twitter.com/Ncx03MdRgb

Working Class right now: pic.twitter.com/vWT8u3dvji

No tax on income upto 12 Lacs Middle class rn #BudgetSession2025 pic.twitter.com/tEcWbv84KJ

people earning ₹100 from cashback are getting happy for no tax till ₹12 Lakh income 😭 pic.twitter.com/EVcXmO4jeV

— k ♡ (@sarphiribalika_) February 1, 2025