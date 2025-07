Odisha Viral Video: बैलों की तरह बांधा, फिर छड़ी से पीटा…प्रेम विवाह करने की मिली ऐसी सजा, Video देख फट जाएगा कलेजा

Odisha Viral Video: ओडिशा से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। यहां ग्रामीणों ने एक युवक-युवती को प्रेम विवाह करने की सजा दी। सजा के नाम पर ग्रामीणों ने दोनों को बैल की तरह हल से बांध दिया और उनसे खेत जोतवाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे लेकर गुस्से में हैं और आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग कर रहे हैं। यह घटना ओडिशा के रायगढ़ा जिले के कंजामाजीरा गांव की है। यहां एक युवक को एक युवती से प्यार हो गया और दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली।

हालांकि, यह शादी गांव के पारंपरिक नियमों के विरुद्ध थी। दरअसल, युवक रिश्ते में युवती का चाचा था और स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार इस तरह की शादी अमान्य मानी जाती है। इसी वजह से ग्रामीणों ने दोनों को सज़ा देने का फैसला किया। शादी से नाराज ग्रामीणों ने दोनों को अनोखी सज़ा दी। एक प्रेमी जोड़े को अपमानित करने के लिए लोगों ने उनके कंधों पर बांस और लकड़ी से बना एक जुआ बांध दिया, जो आमतौर पर खेत जोतने के लिए बैलों पर डाला जाता है। इसके बाद, उन्हें सबके सामने खेत में हल खींचने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान आस-पास मौजूद ग्रामीण बस तमाशा देखते रहे, किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।

Tied like oxen. Beaten with sticks. Paraded for love.

Is this 2025 — or the return of medieval barbarism?

In Rayagada, Odisha, a young couple was brutally punished for marrying against local customs. This isn’t tradition — it’s public torture. And we must not stay silent.… pic.twitter.com/9m4IZMw6ca

— Preeti Mahapatra🇮🇳 (@OfficialPreetiM) July 11, 2025