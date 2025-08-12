Home > वायरल > Odisha News: इंसानों के कंधों पर उठाया गया बंदर का शव, किया गया ऐसा अंतिम संस्कार, देख फटी रह जाएंगी आंखें

Odisha News: ओडिशा के बालेश्वर ज़िले के रेमुना ब्लॉक के जुनुदा गाँव में इन दिनों गहरा सन्नाटा और दुख का माहौल है। वजह है – गाँव का प्यारा सदस्य, एक बंदर, जिसे सब प्यार से ‘रामू’ कहते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहा।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 12, 2025 12:11:00 IST

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के बालेश्वर ज़िले के रेमुना ब्लॉक के जुनुदा गाँव में इन दिनों गहरा सन्नाटा और दुख का माहौल है। वजह है गाँव का प्यारा सदस्य, एक बंदर, जिसे सब प्यार से रामू कहते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहा। रामू करीब तीन साल से गाँव में रह रहा था और सबके दिलों में जगह बना चुका था। सुबह से शाम तक कभी इस घर तो कभी उस घर, कभी इस गली तो कभी उस गली। रामू सबके बीच घुलमिल जाता था। बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक, सभी उसके दोस्त थे। कोई उसे बिस्किट खिलाता, तो कोई उसे केले या फल देता था और वह खुशी-खुशी सब खा लेता। पेड़ों की डाल पर कूदना, इधर-उधर खेलना, और लोगों के पास बैठना, यही उसकी रोज़ की दिनचर्या थी। गाँव वालों के लिए रामू सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गया था। रोज़ अगर रामू दिखाई न देता, तो लोगों को लगता जैसे गाँव में कुछ कमी है।

कैसे हुआ रामू के साथ हादसा?

सोमवार को अचानक एक हादसा हुआ। गाँव में आए एक कुत्ते ने रामू को काट लिया। गंभीर चोट लगने के कारण रामू ने वहीं दम तोड़ दिया। यह ख़बर फैलते ही पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी की आँखों में आँसू थे। रामू के अंतिम संस्कार में गाँव वालों ने पूरी श्रद्धा और प्यार दिखाया। सभी ने मिलकर हरिनाम संकीर्तन किया, रामू के लिए बाँस की एक अर्थी बनाई गई और कंधों पर उठाकर उसे श्मशान तक ले गए। हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार, उसका अंतिम संस्कार किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गाँव वालों ने तय किया कि जैसे इंसान के लिए कर्मकांड किया जाता है, वैसे ही रामू के लिए भी सभी कर्म पूरे किए जाएँगे।

जानवर भी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं

रामू और गाँव वालों का यह रिश्ता इस बात का सबूत है कि प्यार और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि, जानवर भी हमारे परिवार का उतना ही अहम हिस्सा बन सकते हैं, जितना कोई अपना खून का रिश्ता।

