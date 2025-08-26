Odisha Flood: बाढ़ में उफनती नदी पार कर रहा था ट्रक, फिर जैसे कोई तिनका… दिल दहला देने वाला VIDEO वायरल

Odisha Flood Viral Video: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आई बाढ़ का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ एक ट्रेलर ट्रक पानी के तेज़ बहाव में तिनके की तरह बह गया। यह दिल दहला देने वाली घटना सहजभाल इलाके में हुई, जब एक ट्रक ड्राइवर सफ़ाई नदी पर बने उफनते पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देख आंखे आश्चर्य से फटी रह जाती हैं।

कुछ ही पल में बह गया भारी-भरकम ट्रक

इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ था, इसके बावजूद ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश की, जिसका भयानक नतीजा हुआ। अगले ही पल पानी के तेज़ बहाव ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रेलर पल भर में बह गया। यह बता है कि जब कुदरत नाराज होती है तो इंसान और उसकी बड़ी से बड़ी क्रिएशन तिनके के समान साबित होती है।

ट्रक में सवार थे दो लोग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के वक्त ट्रक में दो लोग सवार थे। ड्राइवर की पहचान सुजीत आइंद के रूप में हुई है, जो लापता है, जबकि क्लीनर को स्थानीय लोगों ने तुरंत बचा लिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य को वहाँ मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम भी मौके पर पहुँच गई और लापता चालक की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन अभी तक चालक का कुछ पता नहीं चला है।

व्लॉगर जैस्मिन जाफर ने मंदिर के तालाब में धोए पैर, VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल, मंदिर का होगा शुद्धिकरण

बह गई महिंद्रा एसयूवी

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिंद्रा एसयूवी भी इसी तरह उफनती नदी पार करने की कोशिश में बह गई।

बीच झील में चल रही थी कछुओं की मीटिंग, राउंड टेबल पर हो रहा था योजनाओं पर मंथन, Video देख खुली रह गई लोगों की आंखें