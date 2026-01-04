Home > वायरल > Railway Station Video: भारत के इस शहर का रेलवे स्टेशन है सबसे साफ, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी..!

Railway Station Video: केरल के थालास्सेरी रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में स्टेशन की साफ-सफाई, शांत माहौल और यात्रियों की सलीकेदार व्यवस्था देखकर लोग हैरान हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 4, 2026 10:47:24 AM IST

Railway Station Video: जब भी हम ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, खासकर सुबह के समय, तो अक्सर इधर-उधर फैला कचरा और भागदौड़ देखने को मिलती है. लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो लोगों का ध्यान बिल्कुल अलग वजह से खींच रहा है. ये वीडियो केरल के एक रेलवे स्टेशन का है, जहां साफ-सफाई और शांति देखकर लोग हैरान रह गए.

वीडियो में सुबह का समय दिखाया गया है. स्टेशन पर लोग आराम से चलते नजर आते हैं. कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, न ही शोर-शराबा. यात्री बेंच पर बैठे हैं, कुछ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और कुछ शांत तरीके से प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं. माहौल बहुत शांत और व्यवस्थित दिखाई देता है.

 साफ प्लेटफॉर्म ने खींचा ध्यान

इस वीडियो की सबसे खास बात स्टेशन की सफाई है. प्लेटफॉर्म पर कहीं भी कचरा नजर नहीं आता. फर्श साफ और चमकदार दिख रही है. डस्टबिन सही जगह पर रखे हुए हैं. खंभे, बेंच और इंतजार करने की जगह भी साफ-सुथरी दिखाई देती है. लोगों को चलते समय कचरे से बचने की जरूरत नहीं पड़ती.

 चलती ट्रेन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो

वीडियो को चलती ट्रेन से शूट किया गया है, जिससे स्टेशन के कई हिस्से साफ दिखाई देते हैं. एंट्री गेट से लेकर हॉल तक हर जगह साफ-सफाई नजर आती है. ये नजारा आम रेलवे स्टेशनों से काफी अलग है, इसलिए लोगों को यह वीडियो खास लगा.

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई लोगों ने स्टेशन की सफाई की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने कहा कि यहां सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. वहीं कई लोगों का मानना है कि केरल में लोगों की आदतें और नियमों का पालन भी इसकी बड़ी वजह है.

 केरल के स्टेशनों को बताया बेहतर

कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के कई हिस्सों में सफर किया है, लेकिन केरल के रेलवे स्टेशन ज्यादा साफ लगते हैं. लोगों का कहना है कि यहां सफाई सिर्फ एक वजह से नहीं, बल्कि अच्छी व्यवस्था और लोगों की समझदारी से संभव हो पाती है.

ये वीडियो इसलिए खास बन गया क्योंकि इसने दिखाया कि अगर व्यवस्था और जिम्मेदारी साथ-साथ चलें, तो सार्वजनिक जगहें भी साफ और सुंदर रह सकती हैं. केरल का ये रेलवे स्टेशन अब लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया है.

