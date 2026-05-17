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खून में लथपथ मृदुल तिवारी! कार में भरकर अस्पताल लेकर पहुंचे घायल; वीडियो हुआ वायरल

Noida YouTuber Mridul Tiwari: यूट्यूबर मृदुल तिवारी का एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में वह घायलों को कार से अस्पताल में ले जाते नजर आ रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 17, 2026 1:47:46 PM IST

खून में लथपथ मृदुल तिवारी! कार में भरकर अस्पताल लेकर पहुंचे घायल; वीडियो हुआ वायरल


Noida YouTuber Mridul Tiwari: उत्तर प्रदेश के नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को सफीपुर के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक ही परिवार की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें चार लोग घायल हो गए. घटना के बाद वहां से गुजर रहे मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने तुरंत घायलों की मदद की और उन्हें अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

इस बीच मृदुल तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह घायलों को अस्पताल ले जाते और उन्हें शांत रहने के लिए कहते नजर आ रहे हैं. लोग उनके इस मानवीय व्यवहार की जमकर सराहना कर रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक कार ने सड़क पार कर रहे कुछ लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में चार लोग घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि, ये घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-148 नोएडा के पास हुई. जहां एक परिवार के चार सदस्य सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी. जिससे वहां चीख-पुकार मच गई. इस दौरान मृदुल तिवारी जिम से घर जा रहे हैं, जैसे ही उनकी नजर घायलों पर पड़ी, तो उन्हें उठा कर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. 

घायलों को आईं चोटें 

पुलिस के मुताबिक, सभी घायलों का उपचार चल रहा है. पुलिस ने स्विफ्ट कार को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है. घटना की जांच की जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसमें मृदुल घायलों की मदद कर रहा है. 

पुलिस ने दी मामले की जानकारी 

एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार ने जानकारी दी कि ट्रैफिक टीम और नॉलेज पार्क थाना की पुलिस मामले की जांच मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची. चारों को मामूली चोटें आई हुई थीं. फिलहाल हालत स्थिर है. 

Tags: mridul tiwariNoidaviral video
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