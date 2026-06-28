Home > उत्तर प्रदेश > ‘नोएडा वालों देख लो…’ गंदे नाले के पानी में धुल रही आपकी ‘ताजा सब्जियां’, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा!

‘नोएडा वालों देख लो…’ गंदे नाले के पानी में धुल रही आपकी ‘ताजा सब्जियां’, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा!

दावा है कि वीडियो नोएडा के ग्रामीण इलाके की है जहां एक कीचड़ से भरे गड्ढे में प्रोटीन-आयरन का सोर्स कही जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों को डुबो-डुबो के धोया जा रहा है. इससे लोगों के बीच हेल्थ और हाईजीन से जुड़ी बहस को तेज कर दिया है.

By: Kajal Jain | Published: June 28, 2026 10:44:48 AM IST

'नोएडा वालों देख लो...' गंदे नाले के पानी में धुल रही आपकी 'ताजा सब्जियां', सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा!
'नोएडा वालों देख लो...' गंदे नाले के पानी में धुल रही आपकी 'ताजा सब्जियां', सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा!


बदलती लाइफस्टाइल और बीमारियों के दौर में लोग अब हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर सब्जियों को तवज्जो दे रहे हैं. ऐसी सब्जियां जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हों, प्रोटीन, आयरन, फाइबर जैसे तत्वों से युक्त हों. इस तरह की तमाम सब्जियां मार्केट या मंडी में मिल जाती हैं. कई किसान महंगी और विदेशी सब्जियों को अब अपने खेतों में ही उगाने लगे हैं और अच्छी कीमतों पर बाजार में बेच देते हैं लेकिन क्या वो सब्जियां सच में हेल्दी, ऑर्गेनिक और हाईजीनिक होती हैं? यह सवाल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद लोगों के दिलों को कचोट रहा है क्योंकि वीडियो में एक व्यक्ति को कीचड़ से भरे गंदे पानी के गड्ढे में सब्जियों के बंडलों को धोते देखा जा रहा है.

युवक ने जताई चिंता

वीडियो रिकॉर्ड करते समय, कैमरे के पीछे मौजूद व्यक्ति ने कीचड़ से भरे गंदे पानी से गड्ढे में ताजा-हरी और ऑर्गेनिक सब्जियों की सफाई के प्रति चिंता जताई है. युवक बता रहा है कि गड्ढे के ठीक पीछे भैंस भी खड़ी है जिसका मल-मूत्र गड्ढे में जाता है और फिर उसी गड्ढे के पानी से आपकी सब्जियां धोई जाती हैं. इसे आप खरीदते हैं. कई बार बिना धोए पकाते हैं और खाते हैं, जिससे आपके पेट में गंभीर संक्रमण पैदा हो सकते हैं.

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नोएडा का है वीडियो?

वायरल वीडियो में कैमरे के पीछे युवक को कहते सुन सकते हैं कि नोएडा वालों, देखो. ये है आपकी प्रोटीन से भरपूर सब्जियां. देखिए आपकी सब्जियां कितने साफ पानी में धोई जा रही हैं. युवक ने बताया कि जब को पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो गंदे पानी में सब्जियां धोने वाले युवक को कोई फर्क नहीं पड़ा. जबकि युवक बेशकर्मी के साथ कैमरे के सामने पोज देता भी नजर आया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

हालांकि अभी तक वीडियो की सटीक परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं और न ही यह पता चल पाया है कि सब्जियां बाजार में बेचने के लिए थीं या किसी अन्य उद्देश्य से साफ की जा रही थीं. पोस्ट में दावा किया गया है कि यह घटना नोएडा प्रथला ब्रिज के पास की है. इसे ramu__priyanka_mishra3138 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया हया है जिसे अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग देख टुके हैं. सैंकड़ों लोगों ने हाईजीन के प्रति चिंता जताई है. एक यूजर ने लिखा है कि सब्जी के साथ-साथ इंसान भी साफ हो जाएंगे. अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि यहां तो सब कुछ ऑर्गेनिक है.

कुछ यूजर्स ने भड़कते हुए पुलिस को टैग किया और व्यक्ति की पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तक कह डाली. कथित नोएडावाली युवक ने लिखा कि क्या ये सब्जियां सचमुच बेचने के लिए हैं?क्या ये किसी जानवर के लिए हैं? अगर ये जानवरों के लिए भी हैं तो भी गलत तरीके से तैयार की जा रही हैं. 

ये भी पढ़ें:-इंस्टाग्राम का ‘राउडी’ निकला साहिल; 3 साल तक पहचान छुपाकर बनाए प्रेम संबंध, फिर ब्लैकमेल कर बदला धर्म… चंगुल से छूटकर युवती ने बचाई जान!

Tags: Food Adulterationnoida viral videosocial media viral videounhygienic foodViral News
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