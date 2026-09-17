Video: नंबर प्लेट की जगह गुर्जर, थार गाड़ी से खुलेआम गुंडई, लड़कियों के सामने अचानक लगाता ब्रेक और फिर…

Noida Thar Stunt Video: उत्तर प्रदेश (UP News) के नोएडा के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दोनों वीडियो में ब्लैक कलर की थार गाड़ी नजर आ रही है. थार पर आगे गुर्जर लिखा हुआ है. गाड़ी के सामने का शीशा इतना ब्लैक है कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर गाड़ी कौन चला रहा है? दोनों वीडियो अलग-अलग लोकेशन की है. जिसमें वो थार चालक काफी तेज गति से सड़क पर चलने वाली लड़की को टक्कर मारने का प्रयास करता है. हालांकि, थार चालक का मकसद लड़कियों को टक्कर मारने का नहीं, बल्कि डराने का होता है. इसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है.

एक वीडियो में सुनसान सड़क पर तेज गति में ब्लैक रंग की थार गाड़ी सामने से आती हुई नजर आ रही है और सामने एक लड़की वाइट टॉप और ब्लैक जींस पहने पर आ रही है. तभी अचानक थार गाड़ी से चालक उसके सामने आकर ब्रेक लगाता है और लड़की बचने के लिए साइड में फूल की क्यारी को पार करते हुए फुटपाथ पर जाने का प्रयास करती है. इस दौरान उनका पैर फंसने से वो गिरते-गिरते संभलती है. कुछ सेकेंड के इस वीडियो को लूप में लगाया गया है और ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया गया है.

दूसरे वीडियो में क्या है?

इसके अलावा, दूसरे वीडियो में एक लड़की सड़क पार करती हुई नजर आती है. तभी अचानक वहीं थार गाड़ी आती है. जिसके बाद लड़की बचने के लिए जिस तरफ से आती है, उसी तरफ भाग जाती है. इसके बाद फिर एक लड़की के सामने अचानक ब्रेक लगाता है. इसके अलावा, 5 लड़के जा रहे होते हैं. तभी सामने से आ रही थार अचानक ब्रेक लगा देती है. कुछ लड़के बाएं तरफ तो कुछ लड़के दाएं तरफ कूदते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि जानबूझकर इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं. हालांकि, inkhabar.com इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. ये वीडियो कब की है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. निशांत शर्मा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड किया है और नोएडा पुलिस को टैग कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.







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लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो के कमेंट में कई यूजर ने यूपी पुलिस और नोएडा पुलिस को टैग कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि कोई बड़े बाप का बेटा होगा इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है क्योंकि इन लोगों को सब माफ है क्या प्रशासन यह सब देख नहीं रहा है? इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये काफी पुरानी वीडियो है. इसी तरह एक अन्य यूजर ने डीजीपी, डीएम, सीपी, नोएडा पुलिस, डीसीपी ट्रैफिक नोएडा और सीएम योगी को टैग करके लिखा कि इनको खोजकर तत्काल इलाज की जरूरत है. वैसे ऐसा होगा नहीं. क्योंकि जब नंबर ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? खैर ये पहली ऐसी गाड़ी नहीं है. ये तो आजकल ट्रेंड बन गया है.

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