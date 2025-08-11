दीवार पर मारा, जमीन पर पटका…नोएडा के डे केयर में बच्ची के साथ ऐसे-ऐसे कांड करती दिखी महिला, Video देख बाहर आ जाएगा दिल

Noida Day Care Viral Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक ऐसी घटना सामने आई है। जिसे सुनकर आपको अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगेगी। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, नोएडा के एक डे केयर सेंटर में 15 महीने की बच्ची से साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, मेड बच्ची को पीटते और जमीन पर पटकती हुई नजर आती है। पूरी घटना के सामने आने के बाद बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

कहां का है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पारस टिएरा सोसाइटी का है। यहां डे केयर सेंटर में मेड ने 15 महीने की मासूम बच्ची को थप्पड़ मारे, जमीन पर पटक दिया, दांतों से काटा और दीवार पर जोड़-जोड़ से टक्कर मारी। हालांकि, यह घटना कुछ दिन पहले की बताई जा रही है। वापस लौटने पर जब माँ ने बच्ची के शरीर को देखा तो वह लगातार रो रही थी और उसे चोट के गंभीर निशान दिखाई दिए। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे दांतों से काटा गया था।

Shocking! At “Blippi” Daycare in Paras Tierea, Sector 137 Noida, a nanny brutally assaulted a 15-month-old—beating, smashing head on wall, dropping on floor & even biting.

CCTV exposed the crime; nanny arrested.







सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हुआ खुलासा

बच्ची की मां और अन्य लोगों के शक होने पर डे केयर सेंटर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जिसमें मेड बच्ची के साथ बेहरमी से पीटते दिख रही थी। बच्ची की मां की शिकायत पर सेंटर ने पहले तो बात को दबाने की कोशिश की। लेकिन मामले में सख्ती दिखाई गई और गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर-142 थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया।

बताया जा रहा है कि, इस मामले का खुलासा होने के बाद डे केयर की प्रमुख ने घटना से खुद को अलग करने की कोशिश की। बच्ची के माता-पिता का आरोप है कि शिकायत करने की बात कहने पर मेड और डे केयर की प्रमुख ने अभद्र भाषा में बात की और उन्हें धमकाया भी। जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। इस घटना से हर कोई गुस्से में है और डे केयर पर सवाल उठ रहे हैं।