मैं कराची जा रहा… सुनते ही खाना शेयर करने से किया मना, अचनाक ह्रदय परिवर्तन पर ट्रोल हुई भारतीय लेखिका

Nivedita Shukla Viral Post: भारतीय लेखिका निवेदिता शुक्ला का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट विदेशों में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव पर एक सोच के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने साथी यात्री को उसके देश के आधार पर जज करने का अपना अनुभव शेयर किया तो इसने एक अनचाहा मोड़ ले लिया.

कल शेयर किए गए अपने X पोस्ट में, निवेदिता ने बताया कि उन्होंने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लेओवर के दौरान एक आदमी के साथ अपना खाना शेयर करने के बारे में सोचा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह पाकिस्तान से है तो उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया.

‘भारत के लिए नफरत चरम पर’

डबलिन में रहने वाली ‘द मोमेंटोस ऑफ रुंझ’ की लेखिका निवेदिता शुक्ला ने कहा कि हाल ही में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में उनका 10 घंटे का लेओवर था. उन्होंने कहा कि हाल ही में, उन्होंने भारतीयों के प्रति ज्यादा नफरत देखी है.

उन्होंने कहा कि मैं सालों से घूम रही हूं लेकिन अब यह अलग लगता है. भारत और भारतीयों के लिए नफरत चरम पर है और हमें अनजाने में लगता है कि हर कोई हमसे नफरत कर रहा है.

एयरपोर्ट पर देखे गए आदमी के बारे में निवेदिता ने क्या बताया?

निवेदिता शुक्ला ने एयरपोर्ट पर देखे गए एक आदमी के बारे में बात की, जिसका अंदाज़ा थोड़ा अजीब था. उन्होंने उस आदमी को एक भूरे रंग का आदमी बताया जो अलग-अलग रेस्टोरेंट देख रहा था, शायद सबसे सस्ता रेस्टोरेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था.

अब 3 घंटे हो गए हैं, मैंने एक भूरे रंग के आदमी को देखा जो मेरे साथ डबलिन से फ़्लाइट में आया था. सादे कपड़े, बेतरतीब चेहरा, फटा हुआ बैकपैक और फीकी जैकेट. किसी चीज ने मुझे बताया कि यह आदमी गरीब था, शुक्ला ने आगे कहा ज़्यादातर लोग या तो उसे जज करने वाली नजर से देख रहे थे जिससे मुझे नफरत है या उससे पूरी तरह बच रहे थे.

निवेदिता शुक्ला का खाना शेयर करने से इनकार

शुक्ला ने कहा कि उन्होंने उस आदमी को अलग-अलग आउटलेट पर खाने का मेन्यू देखते हुए देखा, मुझे लगता है कि सबसे सस्ता. उन्होंने आगे कहा मेरा दिल उसके लिए दुख रहा था, वह एक मेहनती भाई हो सकता है जिसे अभी तक यूरो खर्च करने की आदत नहीं पड़ी है.

Im at the Frankfurt Airport for a 10 hr layover.

I have been traveling around for years but now it feels different.

The hate for India and Indians is at peak and we subconsciously feel every one is hating on us.

It’s been 3 hrs now, I noticed a fellow brown colored human being… — Nivedita Shukla (@ShuklaNive) June 27, 2026

निवेदिता शुक्ला ने फिर कहा कि उनके पास एक्स्ट्रा खाना था, जिसे वह उस आदमी को देने का सोच रही थीं. इस पॉइंट पर, जो कहानी दिल को छू लेने वाली बन रही थी, उसने एक अनचाहा मोड़ ले लिया. वह अपने खाने का पार्सल लेकर उस आदमी के पास गईं और उससे हिंदी में पूछा आप डबलिन से आए हैं? वह आदमी प्यार से मुस्कुराया और जी या हां में जवाब दिया. हालांकि, जब भारतीय महिला ने उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है, तो वह आदमी मुस्कुराया और जवाब दिया कराची, पाकिस्तान. मैं घूमी और अपनी कुर्सी पर वापस चली गई, और पाकिस्तानी आदमी के लिए जा मरो कहा.

पोस्ट पर रिएक्शन आया

यह पोस्ट 1.8 मिलियन व्यूज़ के साथ वायरल हो गई है और सोशल मीडिया पर इसका रिएक्शन आया क्योंकि कई लोगों ने शुक्ला को बुरा भेदभाव बताया. एक व्यक्ति ने कमेंट किया मेरा भेदभाव अच्छा और सही है. आपका भेदभाव गलत और नस्लभेदी है.

एक यूजर ने कहा, अगर भारतीय इतना घटिया बर्ताव करते हैं और इसे सोशल मीडिया पर किसी अचीवमेंट की तरह पोस्ट करते हैं, तो उन्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अब हमसे इतनी नफरत क्यों की जाती है!

एक यूज़र ने कहा मुझे लगा था कि यह एक अच्छी कहानी होगी, लेकिन आपने तो बस यह दिखा दिया कि हर कोई भारतीयों से नफ़रत क्यों करता है. अन्य यूज़र ने कहा उसने पूछा कि भारतीयों से नफ़रत क्यों की जाती है. उसने अपने बर्ताव से इसका जवाब दिया.

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