Nikki Bhati: रील शेयर कर पहले ही दे गई थी सिग्नल, इतना जालिम था विपिन, Video देख पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Nikki Bhati Viral Video: निक्की भाटी और उनकी बहन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें दोनों बहनें काफी खुश नजर आ रही है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 25, 2025 13:46:01 IST

Nikki Bhati Murder Case: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए 28 वर्षीय निक्की भाटी की जघन्य हत्या के बाद पूरा देश हिल गया है। पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने निक्की को उसके छह साल के बेटे के सामने मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। इस हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में निक्की भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वो अपनी बहन के साथ नजर आ रही है। दोनों बहनें शानदार गाड़ी में देखी जा रही है। दोनों बहनें काफी खुश नजर आ रही है।

इस केस में अब-तक किसकी-किसकी हुई गिरफ्तारी?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, निक्की हत्याकांड में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने मृतका के जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने निक्की के पति और सास दयावती को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने  निक्की के पति विपिन भाटी के बड़े भाई को गौतम बुद्ध नगर, कासना सिरसा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया। बता दें कि, रोहित घटना के बाद से गायब था। मैनुअल इंटेलिजेंस और सीक्रेट इंफॉर्मेशन की मदद से पुलिस रोहित तक पहुंचने में कामयाब रही।

एक महीने से रच रहा था हत्या की साजिश, निक्की मर्डर केस में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, नाम सुन परिवार वालों के उड़े होश

हुआ ये खुलासा

अब इस मामले में जानकारी सामने आ रही है कि, निक्की और उसकी बहन कंचन को पार्लर खोलने में उनके परिवार ने मदद की थी। दोनों बहनें मिलकर पार्लर चलाती थीं। साथ ही, उन्होंने अपने पार्लर के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोला था, जिस पर वह अपने मेकअप और दुल्हन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती थीं, लेकिन उनके ससुराल वालों को यह भी पसंद नहीं था। विपिन इस बात को लेकर निक्की से झगड़ा भी करता था। आरोप है कि फरवरी में ससुराल वालों ने उनका पूरा पार्लर ही तहस-नहस कर दिया था।

‘प्रधानमंत्री को देना होगा इस्तीफा’, ये क्या कह गए Amit Shah, बात सुन फटी रह गईं Rahul-Kharge की आंखें

Tags: Nikki Bhati CaseNikki Bhati Murder CaseNikki Bhati Viral Video
