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Nikita Rawal Viral Video: रेड कार्पेट पर निकिता के साथ ये क्या हुआ? फीमेल फैन ने ले ‘Lip to Lip Kiss’, वायरल हुआ वीडियो

Nikita Rawal Kiss Viral Video: हाल ही में रेड कार्पेट पर निकिता रावल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. एक महिला फैन उनके पास सेल्फ़ी लेने के लिए आई. एक्ट्रेस ने खुशी-खुशी फोटो के लिए हामी भरी और मुस्कुराते हुए पोज भी दिया.

By: Heena Khan | Published: August 9, 2026 11:43:17 AM IST

nikita rawal viral video
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Nikita Rawal Kiss Viral Video: हाल ही में रेड कार्पेट पर निकिता रावल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. एक महिला फैन उनके पास सेल्फ़ी लेने के लिए आई. एक्ट्रेस ने खुशी-खुशी फोटो के लिए हामी भरी और मुस्कुराते हुए पोज भी दिया. लेकिन, इसके बाद उस फैन ने जो किया, उससे न सिर्फ निकिता बल्कि नेटिज़न्स और आस-पास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. उस महिला ने अचानक पैपराजी के सामने निकिता के होंठों पर किस कर दिया, जिससे एक्ट्रेस कुछ पल के लिए हड़बड़ा गईं.

निकिता रावल के साथ क्या हुआ?

8 अगस्त को निकिता रावल एक इवेंट के रेड कार्पेट पर पोज़ दे रही थीं और फ़ोटोग्राफ़र्स उनकी तस्वीरें खींच रहे थे. तभी, एक फ़ैन उनके पास आई और सेल्फ़ी की मांग की, जिसे एक्ट्रेस ने मान लिया. इस पल के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला फ़ैन पहले निकिता के गाल पर किस करती है और फिर उन्हें अपनी ओर खींचकर होंठों पर किस कर लेती है. वहीं, निकिता उसे रोकने और दूर धकेलने की कोशिश करती हैं. वह तुरंत अपने होंठों पर हाथ रखती हैं और हैरान नज़र आती हैं. हालांकि, फ़ैन रुकी नहीं और निकिता को पास पकड़े हुए किस करती रही. एक्ट्रेस साफ़ तौर पर असहज दिख रही थीं और बातचीत खत्म करने की कोशिश करती दिखीं, जिसके बाद फ़ैन ने एक बार फिर उनके गाल पर किस किया और चली गई.

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कौन हैं निकिता रावल 

निकिता रावल ने बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा में काम किया है. मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मी और पली-बढ़ीं निकिता ने ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ (अनिल कपूर और शेफाली शाह के साथ), ‘मिस्टर हॉट मिस्टर कूल’, ‘द हीरो – अभिमन्यु’, ‘अम्मा की बोली’, ‘गरम मसाला’ और ‘क्यूट कमीना’ जैसी फ़िल्मों में काम किया है. रावल 2012 से तेलुगु सिनेमा से भी जुड़ी हुई हैं और उन्हें अपने काम के लिए कई अवॉर्ड मिले हैं. एक्टिंग के अलावा, वह सामाजिक मुद्दों पर आधारित प्रोजेक्ट्स में भी शामिल रही हैं. इससे पहले, वह NDTV के लिए ‘इनोसेंट वायरस फिल्म्स’ द्वारा बनाए गए सरकार समर्थित जागरूकता प्रोजेक्ट में नज़र आई थीं, जिसका मकसद भारत को नशा-मुक्त बनाने के बारे में जागरूकता फैलाना था.’

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