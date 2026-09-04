2 ही दिन में आ गए 135 मिलिनय व्यूज, ऐसा क्या है इस वीडियो में; जिसने किया नामी इंफ्लुएंसर को भी फेल

Nikhil Kochars Delhi Metro video: देश की राजधानी दिल्ली के एक इन्फ्लुएंसर का चलती मेट्रो पर अपना फ़ोन चिपकाने वाला वीडियो वायरल हो गया. यह तेजी से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है. इसे इंस्टाग्राम पर 135 मिलियन व्यूज़ मिले हैं. निखिल कोचर ने एक वायरल ट्रेंड में हिस्सा लेकर इंटरनेट का ध्यान खींचा, जिसमें लोग मज़ेदार डांस वीडियो बनाने के लिए चलती ट्रेनों पर अपने फ़ोन चिपकाते हैं.

बता दें कि इस ट्रेंड में लोग ट्रेन के बाहर फ़ोन चिपकाते हैं, उसके सामने डांस करते हैं. इसके बाद फिर ट्रेन के आगे बढ़ने पर उसके पीछे भागने का नाटक करते हैं. ज़्यादातर मामलों में ट्रेन के चलने से पहले ही फ़ोन को सुरक्षित रूप से हटा लिया जाता है. इसके बजाय ट्रेन के अंदर बैठा कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का वीडियो बनाता है ताकि ऐसा लगे कि वह अपने फोन के पीछे भाग रहा है.

दिल्ली के व्यक्ति का वायरल वीडियो

निखिल कोचर नाम के युवक ने दिल्ली मेट्रो ट्रेन पर अपना फ़ोन चिपकाया और प्लेटफ़ॉर्म पर डांस करना शुरू कर दिया. दिल्ली के इस युवक ने अपनी डांस रील के लिए 2015 की फ़िल्म ‘दिलवाले’ के गाने ‘मनमा इमोशन जागे’ को चुना. इस डांस को देखकर मेट्रो के अंदर खड़े लोगों ने हैरानी भरी नज़रों से उन्हें देखा.

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- ‘देसी वर्शन के साथ अपना खुद का ट्रेंड शुरू किया.’ इस बाद यह डांस रील इंस्टाग्राम पर ज़बरदस्त हिट रही है. इसे सिर्फ़ दो दिनों में 135 मिलियन व्यूज़ मिले हैं. 4.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वीडियो को ‘लाइक’ भी किया, जबकि हज़ारों लोगों ने इस पर कमेंट किए. कमेंट्स सेक्शन में एक व्यक्ति ने पूछा- फिर फ़ोन कैसे मिला?

एक और व्यक्ति ने हैरानी से पूछा- अरे वाह, सच में, फ़ोन कहां चला गया था? वहीं, कई दर्शकों ने निखिल कोचर की पोल खोल दी. उन्होंने बताया कि कैसे इन्फ्लुएंसर ने मेट्रो के अंदर बैठे एक दोस्त की मदद से वह वीडियो शूट किया, जो देखने में नामुमकिन लग रहा था.

वीडियो पर उठाए सवाल

एक दर्शक ने सहमति जताते हुए कहा कि यह एक एडिट है और इसमें दो क्लिप्स को जोड़ा गया है. पहली क्लिप में उसे और उसके फ़ोन को दिखाया गया है और दूसरी क्लिप को जोड़ा गया है जिसमें उसका एक दोस्त मेट्रो के अंदर से शीशे के ज़रिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है.’