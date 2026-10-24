जन्म लेते ही चेहरे पर मूंछें, ठुड्डी पर… नवजात है या 40 साल का आदमी? वायरल वीडियो देख चकराया इंटरनेट

Newborn Baby With Moustache: जब अस्पताल में एक नवजात बच्चे का जन्म होता है, तो यकीनन उसके शरीर पर और चेहरे पर हल्के-हल्के रोएं दिखाई देते है, लेकिन अगर चेहरे पर मर्दों की तरह मूंछें ओर ठुड्डी पर छोटी-सी गोट्टी नजर आए तो उसे देखकर हैरान होना तो लाजिमी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसा ही वाकया वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को उलझन में डाल दिया. कोई बच्चे के लुक को देखकर हंस रहा है, तो कोई इसे AI बता रहा है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई किसी बच्चे का जन्म ऐसे चेहरे के साथ हुआ है और फिर यह AI की बनाई हुई एक और वायरल क्लिप है?

नवजात के चेहरे पर ऐसा लुक

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक नवजात बच्चा अस्पताल जैसे कमरे में बिस्तर पर लेटा नजर आता है. उसके शरीर पर तौलिया लिपटा है और सिर पर काले बाल दिखाई देते हैं. वीडियो में बच्चा कभी आंखें खोलता, तो कभी अपनी गर्दन हिलाता नजर आता है. एक महिला उसे छूती है, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है.

हालांकि, वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान उसके चेहरे पर जाता है. उसकी नाक के नीचे मूंछों जैसी आकृति और ठुड्डी पर गोट्टी जैसी बनावट नजर आती है. चेहरे के हाव-भाव भी कुछ ऐसे हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स मजाक में उसे किसी उम्रदराज व्यक्ति जैसा बता रहे हैं.

यह वीडियो कहां से आया और यह कितना असली है?

इस वीडियो को सबसे पहले TikTok पर @Chevisjunior नाम के यूज़र ने शेयर किया था. बाद में इसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया गया. @Niinameelah नाम के यूज़र ने भी यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिससे इस पर खूब चर्चा हुई.

Baby born with mustache spark reaction online. 😳😳😳😳😳😳😳 @grok is this real or AI?????? https://t.co/LFadLhpHjY — PANSO QUEEN 🌼🐝 (@Niinameelah) October 23, 2026

हालांकि, वीडियो की जगह, बच्चे की पहचान और उसके जन्म से जुड़ी असली जानकारी कन्फर्म नहीं हुई है. इसलिए, यह कहना गलत होगा कि बच्चा असल में मूंछ और गोटी के साथ पैदा हुआ था.

AI का चमत्कार या कोई असली घटना?

वीडियो देखने के बाद, कई यूज़र्स को शक है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया होगा. हालांकि, कुछ लोग इसे असली घटना मानकर रिएक्ट कर रहे हैं. फिलहाल, वीडियो कितना असली है, यह साबित करने के लिए कोई भरोसेमंद जानकारी सामने नहीं आई है.