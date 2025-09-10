Nepal News: कई देशों के सफर पर निकला था ये अंग्रेज, एक Video ने बना दिया नेपाल का हीरो…जाने कैसे?

Nepal Gen Z Protest: नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें पिछले तीन दिनों से युद्धक्षेत्र में तब्दील हो गईं जब संसद भवन से आग की लपटें उठ रही थीं और पूरे शहर में नारे गूंज रहे थे. इस अफरा-तफरी के बीच, जहां स्थानीय पत्रकारों को भी रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, एक अंग्रेज हाथ में कैमरा लिए इतिहास का एक अप्रत्याशित गवाह बन गया.

वह विदेशी व्यक्ति ब्रिटिश यूट्यूबर हैरी हैं, जिसका “वी हेट द कोल्ड” (We Hate The Cold) नाम का यूट्यूब चैनल है. अपने ट्रैवल व्लॉग्स के लिए मशहूर, हैरी नेपाल को हिला देने वाले Gen Z प्रोटेस्ट, जिसने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. उस दौरान हुई हिंसा के कुछ सबसे प्रभावशाली दृश्यों को कैद करने कामयाबी मिली है, जिसे उन्होंने अपने व्लॉग में वो वीडियो डाले हैं.

हैरी के व्लॉग में दिखा काफी कुछ

हैरी के वीडियो में ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिन्हें रिकॉर्ड करने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की थी – संसद परिसर के अंदर आग भड़क रही थी, बाहर भीड़ वाहनों में तोड़फोड़ कर रही थी, और लुटेरे कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड लेकर भाग रहे थे. उनके वीडियो में, प्रदर्शनकारियों को आपस में भिड़ते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि आंसू गैस के गोले हवा में तीखे धुएं से भर रहे थे.

हैरी ने बताया कि वो संयोग से अपने कैमरे के साथ वहां मौजूद थे. नेपाल में अचानक कर्फ्यू लगने से वह देश की राजनीति में एक अहम मोड़ पर पहुंच गए।

नेपाल हिंसा का व्लॉग हुआ वायरल

थाईलैंड से यूके तक दोपहिया वाहन से सफर पर निकले हैरी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि नेपाल उनके सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियो का मंच बन जाएगा। आमतौर पर लगभग 35,000 सब्सक्राइबर्स वाले उनके चैनल पर हर अपलोड पर 20,000 से 50,000 व्यूज आते हैं। लेकिन नेपाल वाले व्लॉग पर अभी तक 8,00,000 से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिससे यह अब तक का उनका सबसे वायरल वीडियो बन गया है।

बता दें कि घटनास्थल पर मौजूद कई पत्रकारों ने भीड़ द्वारा हमला किए जाने की सूचना दी, लेकिन एक विदेशी होने के नाते, हैरी ने अक्सर प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए आश्चर्यजनक रूप से खुला पाया। उनकी आंखें आंसू गैस से जल रही थीं, फिर भी उनका कैमरा जलती हुई संसद तक पहुंच गया. और दुनिया को कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जिन्हें भुला पाना मुश्किल है.

