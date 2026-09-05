Nepal Flood: कीचड़ में दबी लाशों से उठ रही सड़ांध! नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाके में व्लॉगर ने दिखाया खौफनाक सच

Nepal Flood: नेपाल में आई भयानक बाढ़ से हुए नुकसान को व्लॉगर सत्यम पांडे के बनाए एक वीडियो में देखा जा सकता है. वो एक ऐसे इलाके में गए जिसे कंस्ट्रक्शन साइट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और बाढ़ के पानी से हुई भारी तबाही को रिकॉर्ड किया. JCB मशीनें और बड़े ट्रक कीचड़ और मलबे की मोटी परतों के नीचे दबे हुए देखे जा सकते हैं. फुटेज में यह भी दिखाया गया है कि पानी और कीचड़ ने भारी गाड़ियों को उनकी असली जगह से कितनी दूर धकेल दिया है.

भारी गाड़ियां अभी भी कीचड़ में दबी हैं

पांडे डैमेज जगह से गुजरते हैं और कई कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को दिखाते हैं जो लगभग पूरी तरह से मलबे से ढकी हुई हैं. इतना ही नहीं वो एक ट्रक में भी घुसते हैं, जहाँ ड्राइवर की सीट और स्टीयरिंग व्हील अभी भी दिखाई दे रहे हैं. कैंपिन का ज़्यादातर हिस्सा कीचड़ और मिट्टी से भर गया है, जबकि ड्राइवर के कंबल और दूसरी चीज़ें अभी भी गाड़ी के ऊपरी हिस्से में देखी जा सकती हैं. इस सीन से अंदाज़ा लगता है कि बाढ़ के दौरान इलाके में कितनी कीचड़ बहकर आई थी. गाड़ियों के आस-पास नुकसान का लेवल खास तौर पर साफ दिख रहा है, जो अब मलबे से घिरी हुई हैं और कुछ हद तक ढकी हुई हैं.

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व्लॉगर ने अंदर से तेज़ बदबू आने की ओर इशारा किया

ट्रक के अंदर, पांडे को तेज़ बदबू महसूस हुई. उन्होंने इसकी तुलना किसी मरे हुए जानवर या शरीर की गंध से की, जिससे पहले से ही परेशान करने वाले सीन को एक्सप्लोर करना और भी मुश्किल हो गया. उन्होंने यह भी कहा कि उस इलाके में घुसना रिस्की था और बताया कि उन्होंने उस जगह को फिल्माने का फैसला क्यों किया. उन्होंने कहा, “मैंने यहां आकर यह वीडियो शूट करने के लिए बहुत रिस्क लिया है ताकि आप सभी को नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद का असर दिखा सकूँ.” बाद में पांडे ट्रक के पिछले हिस्से पर चढ़कर दिखाते हैं कि वह कितना गहरा डूबा हुआ है. उन्होंने बताया कि गाड़ी अब लगभग ज़मीन के लेवल पर लग रही है, जबकि वह एक बड़ा और भारी ट्रक है. व्लॉगर ने गाड़ी की पोज़िशन का इस्तेमाल बाढ़ के पानी और कीचड़ के संभावित फ़ोर्स को दिखाने के लिए किया.

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