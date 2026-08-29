Home > वायरल > Nepal Flood: नेपाल के बाढ़ में बहकर आया बैंक का लॉकर, सेफ तोड़कर पैसे चुराने लगे लोग, त्रासदी में दिखा घिनौना रूप

Nepal Flood: नेपाल के बाढ़ में बहकर आया बैंक का लॉकर, सेफ तोड़कर पैसे चुराने लगे लोग, त्रासदी में दिखा घिनौना रूप

Nepal Flash Flood Video: नेपाल में आई बाढ़ की त्रासदी के बीच लोगों का घिनौना चेहरा भी देखने को मिला है. बाढ़ से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसमें कुछ लोग लाश से सोने की बालियां नोचते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं गैस सिलेंडर लूटते हुए नजर आ रहे हैं. इस बैंक का लॉकर बहकर आया तो लोगों ने उसे तोड़कर पैसे निकाल लिए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.

By: Sohail Rahman | Published: August 29, 2026 11:45:25 PM IST

नेपाल में बाढ़ के पानी में बहकर आया बैंक का लॉकर, लोगों ने तोड़कर पैसों की चोरी की
नेपाल में बाढ़ के पानी में बहकर आया बैंक का लॉकर, लोगों ने तोड़कर पैसों की चोरी की


Nepal Floods Video: नेपाल में आई प्रलयकारी बाढ़ के बाद आप सभी ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो (Viral Video) देखें होंगे. जिसमें लोग पानी में डूबकर अपनी जान को जोखिम में डालकर कहीं गैस सिलेंडर लूटते हुए नजर आए तो कहीं लाश से सोने की बालियां नोचते नजर आए. कहीं कुछ करते हुए नजर आए. इस बाढ़ में लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए. मतलब जहां जिसको जो मौका मिला उन्होंने लूटने का प्रयास किया.

इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि नेपाल के कुछ हिस्सों में आई भयानक बाढ़ के दौरान तेज पानी में बहकर आया एक बैंक का सेफ (तिजोरी) एक अनोखी अपराध की कहानी का केंद्र बन गया. पुलिस ने 29 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर सेफ को तोड़कर उसमें रखे पैसे चुराने का आरोप है.

You Might Be Interested In

मौके पर पहुंची पुलिस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सेफ रसुवा के भोटेकोशी इलाके में बाढ़ के पानी में बह गया था और बाद में धाडिंग के गल्छी रूरल म्युनिसिपैलिटी-4 में बेलखुखोला के पास त्रिशूली नदी के किनारे मिला. धाडिंग पुलिस के अनुसार, उन्हें जानकारी मिली थी कि स्थानीय लोगों ने सेफ को तोड़कर उसमें रखा कैश निकाल लिया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर भेजी गई और जांच शुरू की गई.

नेपाल पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर नेपाल पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमें जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती तलाशी के दौरान 29 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनके पास से 92,68,505 नेपाली रुपये (लगभग 57 लाख रुपये) बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए ज्यादातर लोग गल्छी-4 के मास्टार इलाके के रहने वाले हैं. कुछ लोग गल्छी-6 के आदमघाट और सिद्धालेख-7 के आदमटार से हैं, जबकि कुछ मूल रूप से चितवन और परसा के रहने वाले हैं और अभी धाडिंग में रह रहे हैं.हिरासत में लिए गए लोगों की उम्र 19 से 49 साल के बीच है.

यह भी पढ़ें – पानी का लेवल बढ़ने वाला… नेपाल में फिर मची दहशत! त्रिशूली से लोगों का रेस्क्यू; सिचुआन भूकंप के बाद हाई अलर्ट

कैश के स्त्रोत की जांच कर रही पुलिस

पुलिस बरामद कैश के स्रोत की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस घटना में और भी संदिग्ध शामिल थे. इसके अलावा, एक अन्य चौंकाने वाली घटना में नारायणी नदी में बहकर आए बाढ़ पीड़ित के शव से सोने की बालियां चुराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. ये गिरफ्तारियां एक वीडियो वायरल होने के बाद की गईं, जिसमें कथित तौर पर ये लोग बाढ़ के पानी में बही एक महिला के शव से सोने जैसी दिखने वाली बालियां निकालते हुए दिखाई दे रहे थे.

नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्या कहा?

नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को भयानक बाढ़ से जुड़े आंकड़ों में बड़ा बदलाव किया और बताया कि अब 2,426 लोग लापता हैं, जबकि मरने वालों की पुष्टि संख्या बढ़कर 626 हो गई है. ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि लापता नेपालियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. शुक्रवार रात तक यह संख्या 1,924 थी. नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार, लापता विदेशी नागरिकों की संख्या 517 पर ही बनी हुई है. ये संशोधित आंकड़े देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने के तीन दिन बाद सामने आए हैं, और अभी भी खोज और बचाव अभियान जारी है.

यह भी पढ़ें – Nepal Flood Road Blockage: नेपाल बाढ़ के बीच दिल्ली-काठमांडू बस सेवा पर ब्रेक, रास्ते में फंसीं दोनों बसें

Tags: home-hero-pos-6viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अरिश्फा खान?

August 29, 2026

पेट कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए?

August 29, 2026

रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर...

August 28, 2026

200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स

August 28, 2026

कौन हैं बिग बॉस 20 के कंटेंस्टेंट्स?

August 28, 2026

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026
Nepal Flood: नेपाल के बाढ़ में बहकर आया बैंक का लॉकर, सेफ तोड़कर पैसे चुराने लगे लोग, त्रासदी में दिखा घिनौना रूप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nepal Flood: नेपाल के बाढ़ में बहकर आया बैंक का लॉकर, सेफ तोड़कर पैसे चुराने लगे लोग, त्रासदी में दिखा घिनौना रूप
Nepal Flood: नेपाल के बाढ़ में बहकर आया बैंक का लॉकर, सेफ तोड़कर पैसे चुराने लगे लोग, त्रासदी में दिखा घिनौना रूप
Nepal Flood: नेपाल के बाढ़ में बहकर आया बैंक का लॉकर, सेफ तोड़कर पैसे चुराने लगे लोग, त्रासदी में दिखा घिनौना रूप
Nepal Flood: नेपाल के बाढ़ में बहकर आया बैंक का लॉकर, सेफ तोड़कर पैसे चुराने लगे लोग, त्रासदी में दिखा घिनौना रूप