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घर बदला, शहर बदला… लेकिन नहीं बदली किस्मत, उसी कातिल ने 14 साल में परिवार के 4 लोगों की ली जान

Elephant Attack in Nepal: नेपाल से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक जंगली हाथी ने 14 साल के भीतर एक ही परिवार के चार लोगों की जान ले ली. आइए जानते हैं पुरी बात विस्ताार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 15, 2026 5:38:07 PM IST

14 साल में एक ही कातिल ने परिवार के 4 लोगों की ली जान
14 साल में एक ही कातिल ने परिवार के 4 लोगों की ली जान


Elephant Attack in Nepal: नेपाल से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक जंगली हाथी ने 14 साल के भीतर एक ही परिवार के चार लोगों की जान ले ली. परिवार ने पहली घटना के बाद अपना घर तक बदल लिया था, लेकिन किस्मत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई.

14 साल पहले शुरू हुआ था मौत का सिलसिला

नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास चितवन नेशनल पार्क से जुड़े माडी इलाके में रहने वाले शनिचारा बोटे के परिवार की जिंदगी दिसंबर 2012 में बदल गई. उस समय ‘धुर्बे’ नाम के एक जंगली हाथी ने उनके माता-पिता पर हमला कर उन्हें कुचल दिया था.इस हादसे के बाद परिवार गहरे सदमे में चला गया. लगातार खतरे को देखते हुए शनिचारा बोटे ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया और परिवार के साथ राप्ती नदी पार कर करीब नौ मील दूर जगतपुर में जाकर बस गए.

लगा था खतरा टल गया… लेकिन फिर लौट आया वही हाथी

नए स्थान पर पहुंचने के बाद परिवार को लगा कि अब उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी. लेकिन जुलाई 2026 की शुरुआत में एक बार फिर वही हाथी उनके इलाके में पहुंच गया.रिपोर्ट के मुताबिक, धुर्बे हाथी ने घर में घुसकर शनिचारा बोटे की 25 वर्षीय बहू और 4 साल के पोते पर हमला कर दिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.शनिचारा बोटे का कहना है कि उन्हें लगा था नया घर उन्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन वह हाथी वहां भी पहुंच गया और उनका परिवार फिर उजड़ गया.

 नेपाल का सबसे खतरनाक हाथी माना जाता है धुर्बे

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, धुर्बे नेपाल के सबसे खतरनाक और आक्रामक जंगली हाथियों में शामिल है.बताया गया है कि 2010 से अब तक इस हाथी के हमलों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है. लगातार बढ़ते हमलों को रोकने के लिए वन विभाग ने उसकी गतिविधियों पर कई साल तक नजर रखी.

ट्रैकिंग कॉलर भी नहीं रोक पाया

धुर्बे की निगरानी के लिए वर्ष 2016 में उसके गले में जीपीएस ट्रैकिंग कॉलर लगाया गया था. बाद में 2020 और फिर 2023 में नया कॉलर लगाया गया, ताकि उसकी लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा सके.हालांकि तमाम निगरानी और तकनीकी प्रयासों के बावजूद हाथी के हमले पूरी तरह नहीं रुक सके और वह कई लोगों की जान ले चुका है.

 वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि चितवन नेशनल पार्क के आसपास बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं. अब वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ जंगली हाथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना है.

Tags: Chitwan National ParkKathmandu NewsNepal Elephant AttackWild Elephant
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