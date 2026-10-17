‘Shameless Generation’ लिखकर शेयर किया VIDEO, ‘डांडिया-गरबा’ ड्रेस पर भड़का विवाद, Online Shopping करने वालों की बढ़ेगी टेंशन?

Viral News: सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग और फेस्टिव सीजन के ट्रेंड्स पर एक बड़ी डिबेट छेड़ दी है. मामला नवरात्रि और डांडिया नाइट्स से जुड़ा है, जहां लोग सज-संभलकर जाने के लिए नए कपड़े और ज्वेलरी खरीदते हैं. लेकिन इस वायरल वीडियो में जो सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे डांडिया खत्म होते ही लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की रिटर्न पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करके पहने हुए कपड़े और एक्सेसरीज वापस कर रहे हैं. इस घटना ने सेलर्स के नुकसान और कस्टमर्स की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है कि क्या इस तरह की हरकतें सही हैं या फिर यह सरासर गलत है.

डांडिया-गरबा इवेंट के बाद ऑनलाइन रिटर्न

वायरल क्लिप में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्सल्स के बड़े-बड़े ढेर और बोरियां नजर आ रही हैं. एक्स यूजर निशांत चांत द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे डिलीवरी एजेंट्स के पास रिटर्न पैकेजेज का अंबार लग गया है. इस पूरी घटना को देखकर ऐसा साफ लग रहा है कि लोगों ने नवरात्रि और डांडिया इवेंट्स में पहनने के लिए महंगे कपड़े और ज्वेलरी ऑनलाइन ऑर्डर किए और फंक्शन खत्म होते ही उन्हें वापस कर दिया. कैप्शन में “शर्मलेस जनरेशन” लिखकर इस ट्रेंड पर तंज कसा गया है, जिसके बाद लोग इस पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

Dandiya khatam … Dress return Shameless generation https://t.co/Jzqye1WZeV — Nishant (@Nishantchant) October 16, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, भड़के नेटिजन्स

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. एक तरफ जहां लोग इसे चीप माइंडसेट और सेलर्स के साथ धोखा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कंपनियों की रिटर्न पॉलिसी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं. क्रिटिक्स का कहना है कि इस तरह की हरकतों से छोटे और ईमानदार सेलर्स को भारी फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि वे इन यूज्ड कपड़ों को दोबारा नहीं बेच सकते. वहीं, कुछ यूजर्स का तर्क है कि जब ऐप्स खुद रिफंड और एक्सचेंज का ऑप्शन देते हैं, तो कस्टमर्स उसका इस्तेमाल क्यों न करें, भले ही लोग इसे गलत कहें.

टेंशन में आ गए ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले

इस पूरे मामले के बाद ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के मन में एक बड़ा डर बैठ गया है कि कहीं इन लोगों की वजह से ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी रिटर्न पॉलिसी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट न कर दें. कई लोगों ने कमेंट्स में चिंता जताई है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो कंपनियों को 24 घंटे की रिटर्न पॉलिसी लागू करनी पड़ जाएगी, जिससे उन जेन्युइन बायर्स को परेशानी होगी जिन्हें वाकई साइज या क्वालिटी की दिक्कत होती है. लोगों का मानना है कि इस तरह के ट्रेंड्स न सिर्फ लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं, बल्कि मार्केट का पूरा सिस्टम बिगाड़ कर रख देते हैं.

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