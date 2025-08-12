आर्थिक तंगी या कुछ और…पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर ले जाता दिखा पति, VIDEO देख कचोट जाएगा कलेजा

Nagpur Horrifying Viral Video: महाराष्ट्र के नागपुर का एक हृदय विदारक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी पत्नी का बेजान शव पीछे बांधकर ले जा रहा है। आप इस वीडियो को देश की लचर व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। 11 अगस्त, 2025 को कैद की गई यह विचलित करने वाली फुटेज एक भयावह सच्चाई को उजागर करती है।

क्या है पूरा मामला?

कथित तौर पर आपातकालीन सेवाओं की अनुपलब्धता और आर्थिक तंगी के कारण, एक शोकाकुल पति अपनी मृत पत्नी को खुद ही ले जाने को मजबूर है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात राहगीरों की उदासीनता है, क्योंकि वाहन बिना किसी मदद या सहायता के गुजरते रहते हैं। यह दुखद दृश्य सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की कमजोरियों, गरीबों के लिए सुलभ परिवहन की कमी और अपने आस-पास के दुखों के प्रति लगातार सुन्न होते समाज का एक ज्वलंत प्रतिबिंब है।







तमाशा देखते रहे लोग

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक मजबूर पति अपनी पत्नी को शव को बाइक पर बांधकर ले जाता हुआ दिखाई देता है। ये किसी भी पति के लिए कितना दुखदायी होगा? ये आप वीडियो देखकर की अंदाजा लगा सकते हैं। हाईवे पर किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं की। आज के जमाने में इंसानियत मर चुकी है। इतना विनाशकारी क्षण इतने सारे लोगों की नजरों से कैसे छूट गया या अनदेखा रह गया? मदद के लिए कोई क्यों नहीं था?

यह सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है- यह मानवता के लिए एक भयावह चेतावनी है, जो हमें जीवित और मृत लोगों की गरिमा की रक्षा करने में हमारी सामूहिक विफलता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, तथा हम एक समाज के रूप में बेहतर, अधिक मानवीय और अधिक उत्तरदायी बनने का साहस प्राप्त करें।