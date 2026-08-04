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हरिद्वार से कांवड़ ला रही गर्भवती महिला को अचानक हुई प्रसव पीड़ा, ‘भगवान’ बनकर पहुंची पुलिस; झोली में डाल दिए ‘गणेश’ और ‘कार्तिकेय’!

हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रही एक दिल्ली की गर्भवती कांवड़िया महिला ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जुड़वां बेटों को जन्म दिया है. इस अनोखी घटना को भक्त भगवान शिव का सीधा आशीर्वाद मान रहे हैं, और यह खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई है.

By: Kajal Jain | Published: August 4, 2026 9:42:50 AM IST

हरिद्वार से कांवड़ ला रही गर्भवती महिला को अचानक हुई प्रसव पीड़ा, 'भगवान' बनकर पहुंची पुलिस; झोली में डाल दिए 'गणेश' और 'कार्तिकेय'!
हरिद्वार से कांवड़ ला रही गर्भवती महिला को अचानक हुई प्रसव पीड़ा, 'भगवान' बनकर पहुंची पुलिस; झोली में डाल दिए 'गणेश' और 'कार्तिकेय'!


सावन का पवित्र महीना चल रहा है और चारों तरफ भगवान शिव के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया है. इसी बीच, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बेहद चमत्कारी, अनूठी और दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. दिल्ली की रहने वाली एक गर्भवती महिला कांवड़िया अपनी अटूट आस्था और श्रद्धा की मिसाल पेश करते हुए हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रही थी. यात्रा के दौरान अचानक उसे तेज प्रसव पीड़ा (लेबर पेन) शुरू हो गई. इस मुश्किल वक्त में मुजफ्फरनगर पुलिस फरिश्ता बनकर सामने आई और बिना एक पल गंवाए सूझबूझ दिखाते हुए महिला को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल के डॉक्टरों की बेहतरीन टीम ने बिना देर किए सुरक्षित डिलीवरी कराई, जिसके बाद इस महिला ने सावन के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त को दो प्यारे-प्यारे जुड़वा बेटों को जन्म दिया. इस घटना के बाद से भक्तों में भारी उत्साह है और लोग इसे भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद मान रहे हैं. आइए जानते हैं इस पूरी चमत्कारी घटना के बारे में विस्तार से.

हरिद्वार से लौट रही महिला कांवड़िया को हुआ लेबर पेन

सावन के पावन महीने में निकाली जाने वाली ‘कांवड़ यात्रा’ देश की सबसे बड़ी और कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है, जिसमें लाखों शिव भक्त (कांवड़िया) हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर अपने गृह नगर के शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं. इसी पवित्र यात्रा का हिस्सा बनीं दिल्ली निवासी नेहा, जो अपने 30 के दशक के अंतिम पड़ाव में हैं. वो अन्य कांवड़ियों के साथ पैदल या वाहनों से यात्रा कर रही थीं.यात्रा मार्ग पर जब वे मुजफ्फरनगर सीमा के पास थीं, तो अचानक उन्हें असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी. अपनी आस्था के साथ-साथ इस कठिन स्थिति में जब साथी कांवड़िए घबरा गए, तो वहां मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने बिना वक्त गंवाए एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत एंबुलेंस और मेडिकल मदद का इंतजाम किया.

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मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आया. पुलिस अधीक्षक (नगर) अमृत जैन और सहायक पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के. मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में सुरक्षित भर्ती कराया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने फौरन इलाज शुरू किया. डॉक्टरों के अथक प्रयासों और सही समय पर मिली मेडिकल हेल्प के कारण नेहा ने सुरक्षित रूप से जुड़वा बेटों को जन्म दिया. जिला प्रशासन और पुलिस के इस त्वरित और मानवीय कदम की हर तरफ सराहना हो रही है. मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संजय कुमार ने भी तुरंत जिला अस्पताल पहुंचकर जच्चा-बच्चा का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनकी सेहत की जानकारी ली. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मां और दोनों नवजात शिशु पूरी तरह से स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

नवजात बच्चों का नाम रखा गणेश और कार्तिकेय

सावन के महीने में और वह भी कांवड़ यात्रा के दौरान जुड़वा बच्चों का जन्म होना, श्रद्धालुओं के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है. इस चमत्कारी प्रसंग से प्रभावित होकर अस्पताल में मौजूद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन दोनों मासूमों के बहुत ही प्यारे और धार्मिक नाम रखे. एसएसपी और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इन जुड़वा भाइयों के नाम कार्तिकेय और गणेश रखे गए, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के नाम पर हैं. जैसे ही अस्पताल में जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंजी, वहां मौजूद साथी कांवड़ियों, परिजनों और अस्पताल के स्टाफ ने जश्न मनाना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और लोगों की प्रतिक्रियाएं

यह पूरी घटना और अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पूरा माहौल उत्सव में बदल गया है और लोग इस चमत्कारिक घटना को सावन की महिमा बता रहे हैं. इंटरनेट पर लोग इस घटना को भगवान का आशीर्वादमान रहे हैं. एक्स (पूर्व ट्विटर) पर वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, ‘महिला के जज्बे को सलाम, मां-बच्चे सेहतमंद रहें.’ एक अन्य यूजर ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करते हुए लिखा, ‘जय-जय! बहुत खुशी है कि यूपी पुलिस इस तरह की व्यवस्था और मदद कर रही है, जिससे हिंदू महिलाओं का हौसला और बढ़ेगा.’

कांवड़ यात्रा और सावन का महत्व

सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र और प्रमुख महीना माना जाता है. इस साल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हुआ है और 3 अगस्त को पहला ‘सावन सोमवार’ बेहद धूमधाम से मनाया गया. इसी खास और पवित्र दिन पर मुजफ्फरनगर में घटी इस घटना ने साबित कर दिया कि जब सच्ची आस्था और पक्का इरादा हो, तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद के लिए जरूर आते हैं. मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि वे सावन के पूरे महीने में सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और हर संभव मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, ताकि हर कांवड़िया अपनी यात्रा सुरक्षित पूरी कर सके.

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