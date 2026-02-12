Muzaffarnagar: आखिर किस पार्टी का नाम लेते ही बौखलाए दबंग? दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम

UP News: मुजफ्फरनगर की एक खबर ने सबको हैरान कर दिया है. दरअसल, यहां शादी की खुशियां कब मातम और डर में बदल गईं पता ही नहीं चला. जानकारी के मुताबिक शाहपुर के बसीकला गांव में एक दूल्हे और उसके परिवार को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो “बीजेपी के समर्थक थे. वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिखाया गया डरावना नजारा साफ दिखाता है कि कैसे नफरत ने एक खुशहाल परिवार की खुशियों में जहर घोल दिया.

बता दें कि ये घटना 8 तारीख की है. बसीकला गांव के रहने वाले अकरम की बारात खतौली गई थी. शादी धूमधाम से हुई और बारात खुशी-खुशी विदा हुई. लेकिन, जैसे ही बारात गांव लौटी, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने हमला कर दिया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि सलमान, जाजू, आशु और शादाब ने अपने दर्जनों साथियों के साथ बारात और मेहमानों को घेर लिया. हमले में दूल्हे का भाई और रिश्तेदार इरशाद, कैफी और शानू लहूलुहान हो गए. बदमाशों का गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने दहेज का सामान और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा.

BJP छोड़ दो वरना…

इस पूरी घटना के पीछे का मकसद चौंकाने वाला है. पीड़ित अकरम का कहना है कि उसका परिवार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़ा हुआ है. अकरम ने कहा, “हमारे घर पर BJP का झंडा लगा है, और ऊपर हमारा ऑफिस भी है. गांव के कुछ लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. वे अक्सर हमें BJP छोड़ने या गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी देते हैं.” हमले के दौरान, गुंडों ने हमारे घर पर लगे झंडे उखाड़कर जला दिए और धमकी दी कि अगर हमने राजनीति नहीं छोड़ी तो हमें गांव से निकाल देंगे. दूल्हे का आरोप है कि उसकी सोने की चेन, अंगूठी और घड़ी भी चोरी हो गई.

वलीमा भी कैंसिल

हैरानी की बात है कि इसी डर के कारण परिवार ने शादी का वलीमा भी कैंसिल कर दिया है. अकरम का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर उन्होंने वलीमा किया तो उन पर फिर से पथराव और हमले होंगे. पीड़ित परिवार अब UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है.

