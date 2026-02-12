Home > वायरल > Muzaffarnagar: आखिर किस पार्टी का नाम लेते ही बौखलाए दबंग? दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम

Muzaffarnagar: आखिर किस पार्टी का नाम लेते ही बौखलाए दबंग? दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम

UP News: मुजफ्फरनगर की एक खबर ने सबको हैरान कर दिया है. दरअसल, यहां शादी की खुशियां कब मातम और डर में बदल गईं पता ही नहीं चला.

By: Heena Khan | Published: February 12, 2026 12:43:06 PM IST

दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम
दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम


UP News: मुजफ्फरनगर की एक खबर ने सबको हैरान कर दिया है. दरअसल, यहां शादी की खुशियां कब मातम और डर में बदल गईं पता ही नहीं चला. जानकारी के मुताबिक शाहपुर के बसीकला गांव में एक दूल्हे और उसके परिवार को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो “बीजेपी के समर्थक थे. वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिखाया गया डरावना नजारा साफ दिखाता है कि कैसे नफरत ने एक खुशहाल परिवार की खुशियों में जहर घोल दिया.

You Might Be Interested In

बता दें कि ये घटना 8 तारीख की है. बसीकला गांव के रहने वाले अकरम की बारात खतौली गई थी. शादी धूमधाम से हुई और बारात खुशी-खुशी विदा हुई. लेकिन, जैसे ही बारात गांव लौटी, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने हमला कर दिया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि सलमान, जाजू, आशु और शादाब ने अपने दर्जनों साथियों के साथ बारात और मेहमानों को घेर लिया. हमले में दूल्हे का भाई और रिश्तेदार इरशाद, कैफी और शानू लहूलुहान हो गए. बदमाशों का गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने दहेज का सामान और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा.

BJP छोड़ दो वरना…

इस पूरी घटना के पीछे का मकसद चौंकाने वाला है. पीड़ित अकरम का कहना है कि उसका परिवार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़ा हुआ है. अकरम ने कहा, “हमारे घर पर BJP का झंडा लगा है, और ऊपर हमारा ऑफिस भी है. गांव के कुछ लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. वे अक्सर हमें BJP छोड़ने या गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी देते हैं.” हमले के दौरान, गुंडों ने हमारे घर पर लगे झंडे उखाड़कर जला दिए और धमकी दी कि अगर हमने राजनीति नहीं छोड़ी तो हमें गांव से निकाल देंगे. दूल्हे का आरोप है कि उसकी सोने की चेन, अंगूठी और घड़ी भी चोरी हो गई.

You Might Be Interested In

Ambani Wedding: अंबानी वेडिंग में इमोशनल मोमेंट! कोकिला बेन बनीं महफिल की जान; Video हुआ वायरल

वलीमा भी कैंसिल

हैरानी की बात है कि इसी डर के कारण परिवार ने शादी का वलीमा भी कैंसिल कर दिया है. अकरम का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर उन्होंने वलीमा किया तो उन पर फिर से पथराव और हमले होंगे. पीड़ित परिवार अब UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है.

Silver Price Today: दिल्ली-मुंबई में चांदी फिसली, चेन्नई में भी टूटे दाम; देखें आज का गरमा-गर्म भाव

You Might Be Interested In
Tags: BJPcm yogiMuzaffarnagarUP Newsviral videowedding seeason
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026
Muzaffarnagar: आखिर किस पार्टी का नाम लेते ही बौखलाए दबंग? दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Muzaffarnagar: आखिर किस पार्टी का नाम लेते ही बौखलाए दबंग? दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम
Muzaffarnagar: आखिर किस पार्टी का नाम लेते ही बौखलाए दबंग? दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम
Muzaffarnagar: आखिर किस पार्टी का नाम लेते ही बौखलाए दबंग? दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम
Muzaffarnagar: आखिर किस पार्टी का नाम लेते ही बौखलाए दबंग? दूल्हे की कर दी कुटाई, शादी में छाया मातम