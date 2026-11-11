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जब मुस्लिम बच्चों ने मनाई दिवाली, पूरी गली में छाया सन्नाटा; माता-पिता ने वीडियो बनाकर किया सपोर्ट; इंटरनेट पर क्लिप वायरल

Muslim Celebrating Diwali: एक मुस्लिम परिवार के बच्चों ने दिवाली मनाई और पटाखे फोड़े. इस दौरान के पल का माता-पिता ने वीडियो बनाया और इंटरनेट पर पोस्ट किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 11, 2026 3:39:49 PM IST

एक मुस्लिम परिवार ने मनाई दिवाली
एक मुस्लिम परिवार ने मनाई दिवाली


सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो लोगों का ध्यान खींचने का काम करते हैं. वायरल वीडियो में एक मुस्लिम परिवार के बच्चे दिवाली त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं. इस दौरान का वीडियो बच्चों के माता-पिता ने बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किया और कहा कि जो उनके बच्चों चाहेंगे उसी में उनकी खुशी है. वीडियो को देख नेटिजंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम महिला वीडियो बना रही है, जिसमें उसके बच्चे दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं. वहीं पूरी गली में शांति हैं. महिला कहती है कि उनका धर्म अलग है, लेकिन अगर किसी चीज में उनके बच्चों की खुशी है, तो उन्हें उस काम को करने में कोई हर्ज नहीं. 
 
आगे वीडियो में महिला कहती है कि उसके पति भी बच्चों का बहुत सपोर्ट करते हैं और बच्चों की खुशी में शिरकत करते हैं.

नेटिजंस ने क्या कहा?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. एक यूजर ने कहा, ‘आप बहुत अच्छे माता-पिता हैं अपने बच्चों के लिए.’ दूसरे यूजर ने बोला कि बहुत अच्छे से आप बढ़िया से सेलिब्रेट करो. इसके अलावा अन्य लोगों ने कमेंट किया हैप्पीनेस के बाद धर्म आता है. 

Tags: Diwali celebrationMuslim Children Celebrate Diwaliviral video
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