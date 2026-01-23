Home > वायरल > Video: VIP ट्रीटमेंट वाला भैंसा, 25 करोड़ की कीमत…20 लोगों की टीम देखरेख के लिए तैनात; देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़

Odisha Animal Fair 2026: करीब 6 फुट ऊंचा और लगभग 1500 किलो वज़न वाला यह भैंसा देखने में जितना भारी-भरकम है, स्वभाव से उतना ही सीधा बताया जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 23, 2026 7:41:03 PM IST

Murrah Buffalo Shoorveer: ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित मत्स्य एवं प्राणी संपद मेले में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आया मुर्राह प्रजाति का भैंसा शूरवीर इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है. वजह सिर्फ इसकी विशाल काया नहीं, बल्कि इससे जुड़ी हर एक जानकारी हैरान कर देने वाली है. शूरवीर की कीमत करीब 25 करोड़ रुपये बताई जाती है, जो इसे देश के सबसे महंगे भैंसों में शामिल करती है.

1500 किलो वज़न, लेकिन स्वभाव सीधा-साधा

करीब 6 फुट ऊंचा और लगभग 1500 किलो वज़न वाला यह भैंसा देखने में जितना भारी-भरकम है, स्वभाव से उतना ही सीधा बताया जाता है. यह इतना शांत है कि कोई भी इसे आसानी से छू सकता है. यही कारण है कि इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है.

किसी वीआईपी से कम नहीं शूरवीर

शूरवीर की उम्र 6 साल है और अब तक इसके 2 लाख से ज्यादा बच्चे बताए जाते हैं. यही वजह है कि पशुपालकों के बीच इसकी खास पहचान है. इसकी देखभाल भी किसी वीआईपी से कम नहीं है. शूरवीर पर रोजाना करीब 4 हजार रुपये का खर्च आता है. इसकी देखरेख के लिए पूरे 20 लोग लगाए गए हैं.

रोजाना 5 किलोमीटर वॉकिंग करता है शूरवीर

इस भैंसे की दिनचर्या भी खास है. शूरवीर रोजाना करीब 5 किलोमीटर वॉकिंग करता है ताकि वह फिट और तंदुरुस्त बना रहे. हर महीने इसकी शेविंग कराई जाती है, जिससे इसकी त्वचा और शरीर की साफ-सफाई बनी रहे.

दूध, दही समेत कई चीजें खाता है

खाने-पीने के मामले में भी शूरवीर का खास ध्यान रखा जाता है. यह दूध, दही समेत कई चीजें खाता है. इसके खानपान और सेहत का पूरा हिसाब रखा जाता है ताकि इसकी ताकत और पहचान बनी रहे.
 
कुल मिलाकर, कुरुक्षेत्र से आया यह मुर्राह प्रजाति का भैंसा शूरवीर न सिर्फ अपनी कीमत और कद-काठी की वजह से चर्चा में है, बल्कि अपनी देखभाल, स्वभाव और खासियतों के कारण भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. यही वजह है कि जहां भी शूरवीर जाता है, वहां उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ अपने आप जुट जाती है.

Tags: 25 Crore BuffaloMost Expensive Buffalo in IndiaMurrah Buffalo ShoorveerOdisha Animal Fair 2026Super Buffalo Shoorveer
