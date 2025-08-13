Viral Video: रेखा गुप्ता हमारे घर आ चुकी हैं…मम्मी और हमारा नाम गूगल पर आता है, युवती ने बड़े-बड़े नेताओं को बताया रिश्तेदार, यूजर्स ने ले ली मौज

Viral Video: आपने ‘चाचा विधायक हैं हमारे’ बहुत सुना होगा। हालाँकि, एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने बड़े-बड़े दावे किये है। जिसे सुनकर आप कहेंगे बड़े-बड़े लोग घर आ चुके हैं तुम्हारे। दरअसल, angkitjoshi आईडी के नाम से एक ब्लॉगर एक लड़की का इंटरव्यू ने किया है। जिसकी बातें सुन आप हैरान रह जाएंगे।

वायरल वीडियो में, एक कार में इंटरव्यू चल रहा होता है। पहले तो ब्लॉगर पूछता है आप कानपुर से हो? इस पर लड़की जवाब देती है- हाँ कानपुर से। फिर आगे लड़की जो कहती है, जिसे सुनकर इंटरव्यू करने वाला हैरान और सोशल मीडिया यूजर जमकर मजे लेते हैं।

रेखा गुप्ता आंटी हैं हमारी…

वायरल वीडियो में लड़की ये कहती हुई नजर आती है कि उसकी मदर पॉलिटिशियन है। रीता शास्त्री, वो भी यूपी बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष। इस पर ब्लॉगर पूछता है, क्या उनका नाम गूगल पर आ जाएगा? इस पर लड़की कहती है कि मेरा भी आता है। लड़की यहीं नहीं रूकती है और अपने फ़ोन में तस्वीरें दिखाते हुए कहती है- रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम हैं। वो हमारे घर आ चुकी हैं और वो हमारी आंटी है।

इस पर इंटरव्यू करने वाला हंसकर कहता है, बड़ी खतरनाक जान-पहचान है आपकी, यानि कभी जरुरत पड़ी तो आपको कॉल कर सकता हूँ। फिर लड़की बताती है, सोचिए मम्मी राजनेता हैं तो पापा क्या होंगे। इस पर आगे लड़की बताती है कि उनके पिता एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके घर मुरली मनोहर जोशी और हरिवंश राय बच्चन भी आ चुके हैं कुंडली दिखाने।

देखें वीडियो

वहीँ, इस वायरल वीडियो के बाद यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा- ‘अरे प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह सैनी हैं। वहीँ, दूसरे ने लिखा- ‘सीधा कह दो सलमान खाना आया था, तुम्हारे आया कुंडली दिखाने।’, आगे एक यूजर ने लिखा, अरे सारे अंधभक्त का खानदान है , इसलिए बीजेपी में हैं।’

